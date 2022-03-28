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В Минагрополитики рекомендуют фермерам выращивать те культуры, на которые есть семена

Фото: сеять в Украине будут те культуры, на которые есть семена (pixabay)
Автор: Ростислав Шаправский, Александр Белоус

В Министерстве аграрной политики рекомендуют фермерам выращивать в этом году те культуры, на у них которые есть семена. В следующем сезоне можно будет выбирать.

Об этом новоназначенный министр аграрной политики Николай Сольский сказал в интервью РБК-Украина.

"Делаем прицел на те культуры, которые фермеры могут посеять. Чем могут, тем и сеют. Сейчас нет времени говорить: продайте семена одни, купите семена вторые. Это можно будет делать на следующие сезоны", - сказал он.

Ранее в Минагрополитики заявили, что учитывая ситуацию в стране, ожидается уменьшение площадей посевов подсолнечника и кукурузы. Зато увеличатся площади посевов более простых в производстве культур, гороха, ячменя и овса.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Министерство аграрной политики