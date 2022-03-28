В Минагрополитики рекомендуют фермерам выращивать те культуры, на которые есть семена

В Министерстве аграрной политики рекомендуют фермерам выращивать в этом году те культуры, на у них которые есть семена. В следующем сезоне можно будет выбирать.

Об этом новоназначенный министр аграрной политики Николай Сольский сказал в интервью РБК-Украина .

"Делаем прицел на те культуры, которые фермеры могут посеять. Чем могут, тем и сеют. Сейчас нет времени говорить: продайте семена одни, купите семена вторые. Это можно будет делать на следующие сезоны", - сказал он.

Ранее в Минагрополитики заявили, что учитывая ситуацию в стране, ожидается уменьшение площадей посевов подсолнечника и кукурузы. Зато увеличатся площади посевов более простых в производстве культур, гороха, ячменя и овса.