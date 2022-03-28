У Мінагрополітики рекомендують фермерам вирощувати ті культури, на які є насіння

У Міністерстві аграрної політики рекомендують фермерам вирощувати в цьому році ті культури, на у них які є насіння. У наступному сезоні можна буде вибирати.
Про це новопризначений міністр аграрної політики Микола Сольський сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
"Робимо приціл на ті культури, які фермери можуть посіяти. Чим можуть, тим і сіють. Зараз немає часу говорити: продайте насіння одні, купіть насіння другі. Це можна буде робити на наступні сезони", - сказав він.
Раніше в Мінагрополітики заявили, що враховуючи ситуацію в країні, очікується зменшення площ посівів соняшнику та кукурудзи. Натомість збільшаться площі посівів простіших у виробництві культур, гороху, ячменю та вівса.
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