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Минагрополитики прогнозирует сокращение площадей под посевную на четверть

Фото: площади под посевную в 2022 году сократятся на четверть (minagro.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 апреля прогнозируемые площади посева основных яровых сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года на контролируемой Украиной территории составляют 13 438,4 тыс. га, что на 3 477,9 тыс. га меньше показателя прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

По данным министерства, к севу яровых культур приступила уже 21 область Украины, при этом на соответствующую дату в прошлом году в Украине посев начинали 15 областей.

Министерство сообщило, что фермеры уже начали сев яровой пшеницы, ячменя, гороха, подсолнечника, рапса, сахарной свеклы и соевых бобов.

По информации из областей, посев озимых культур на зерно под урожай 2022 года проведен на площади 7,7 млн га в т. ч.:

  • озимой пшеницы и тритикале посеяно 6,5 млн га;
  • ржи - 159 тыс. га;
  • ячменя - 1 млн га.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Министерство аграрной политики