Мінагрополітики прогнозує скорочення площ під посівну на чверть

За даними міністерства, до сівби ярих культур приступила вже 21 область України, при цьому на відповідну дату в минулому році в Україні посів розпочинали 15 областей.

Міністерство повідомило, що фермери вже розпочали сівбу ярої пшениці, ячменю, гороху, соняшника, ріпаку, цукрових буряків та соєвих бобів.

За інформацією з областей, посів озимих культур на зерно під урожай 2022 року проведено на площі 7,7 млн га в т.ч.: