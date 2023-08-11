Мінагрополітики покращило прогноз збору зернових в Україні через рекордну урожайність

На початку весни 2023 року загальний валовий збір на поточний рік прогнозувався на рівні 63,5 млн т., що було на 13% менше по відношенню до показника 2022 року.

У червні, після початку жнив, прогноз був підвищений до 68 млн тонн, що було на 7% менше показника 2022 року.

"Зараз, завдяки сприятливим погодним умовам, маємо всі підстави для чергової зміни прогнозу в позитивну сторону до 76,7 млн т, що на 5% більше показника 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Хоча загальна площа посівних ярих і озимих зернових цьогоріч була меншою на 980 тис. га, ніж торік, й становила 10 895 тис. га, погодні умови сприяли майже рекордній врожайності зернових культур (до 51,8 ц/га) що дозволяє значно збільшити обсяги виробництва врожаю, зазначили в міністерстві.

За попередніми оцінками Мінагрополітики, у 2023 році аграрії зможуть зібрати зернових у таких обсягах: пшениці - 20,9 млн тонн, ячменю - 5,8 млн тонн та кукурудзи - 28,1 млн тонн.

Валове виробництво олійних культур досягне 20,3 млн тонн. Врожай соняшнику прогнозується на рівні 12 млн тонн. Ріпаку, як прогнозується, аграрії зберуть рекордну кількість за останні роки - 4 млн тонн. Рівень виробництва соєвих бобів становить 4,2 млн тонн.

Також аграрії цьогоріч зберуть 13,7 млн тонн цукрових буряків.

Зерновий коридор

Нагадаємо, у період із серпня 2022 року по липень 2023 року діяла Чорноморська зернова ініціатива, яка дозволяла безпечно вивозити продовольство з портів Великої Одеси. Водночас Росія вийшла з угоди.

НБУ у своєму базовому прогнозі виходить з того, що зерновий коридор не функціонуватиме до кінця війни.

Водночас в НБУ припускають, що обмеження з боку ЄС до експорту сільгосппродукції "будуть діяти до 15 вересня і не будуть продовжені".

За прогнозом НБУ, українські агроекспортери зможуть вивезти протягом всього маркетингового року, тобто з липня цього року по червень наступного року, "всю продукцію, спрямовану на експорт".