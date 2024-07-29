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У Мінагрополітики назвали втрати врожаю зернових через спеку

Фото: пізній врожай зерна в України впаде на 15% через спеку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Через рекордну спеку врожай ранніх зернових скоротиться на 5%. Пізні культури втратять близько 15%.

Про це сказав виконуючий обов'язки міністра аграрної політики Тарас Висоцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Є, на жаль, і негативний влив. Очевидно, що такі нетипово високі температури викликали стрес рослин і не можуть пройти непоміченими", - сказав він.

За його словами, зараз завершуються збір ранніх зернових культур, пшениці та ячменю та інших. "Тут був вплив спеки, але на такий кардинальний, постраждали на 10-15% південно-східні регіони, зменшилася врожайність. Але в центральних і північних регіонах навпаки була більша, тому в середньому показник по країні буде десь на 5%", - розповів голова міністерства.

Водночас на пізню групу, кукурудзу, сою та соняшник, вплив буде більш значним. "Виглядає так попередньо, що буде в більшості регіонів, не у всіх, знижена урожайність. На сьогодні виглядає, що вона буде менша на 15%", - сказав Висоцький.

Нагадаємо, в середині липня в Україні становилася рекордна спека. Температура повітря на півдні перевищувала 40% градусів тепла. Завідувач сільськогосподарського відділу Укргідрометцентру Тетяна Адаменко заявила, що "за таких температур взагалі нічого не росте" і "жодна зернова культура не здатна безпечно переносити таку спеку".

За даними Держстату, у 2023 році Україна зібрала 59,8 млн тонн зерна, з них 21,6 млн тонн пшениці.

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Міністерство аграрної політики