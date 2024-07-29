У Мінагрополітики назвали втрати врожаю зернових через спеку

"Є, на жаль, і негативний влив. Очевидно, що такі нетипово високі температури викликали стрес рослин і не можуть пройти непоміченими", - сказав він.

За його словами, зараз завершуються збір ранніх зернових культур, пшениці та ячменю та інших. "Тут був вплив спеки, але на такий кардинальний, постраждали на 10-15% південно-східні регіони, зменшилася врожайність. Але в центральних і північних регіонах навпаки була більша, тому в середньому показник по країні буде десь на 5%", - розповів голова міністерства.

Водночас на пізню групу, кукурудзу, сою та соняшник, вплив буде більш значним. "Виглядає так попередньо, що буде в більшості регіонів, не у всіх, знижена урожайність. На сьогодні виглядає, що вона буде менша на 15%", - сказав Висоцький.