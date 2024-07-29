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В Минагрополитики назвали потери урожая зерновых из-за жары

Фото: поздний урожай зерна в Украине упадет на 15% из-за жары (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Из-за рекордной жары урожай ранних зерновых сократится на 5%. Поздние культуры потеряют около 15%.

Об этом сказал исполняющий обязанности министра аграрной политики Тарас Высоцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Есть, к сожалению, и негативное влияние. Очевидно, что такие нетипично высокие температуры вызвали стресс растений и не могут пройти незамеченными", - сказал он.

По его словам, сейчас завершается сбор ранних зерновых культур, пшеницы и ячменя и других. "Здесь было влияние жары, но на такое кардинальное, пострадали на 10-15% юго-восточные регионы, уменьшилась урожайность. Но в центральных и северных регионах наоборот была больше, поэтому в среднем показатель по стране будет где-то на 5%", - рассказал глава министерства.

В то же время на позднюю группу, кукурузу, сою и подсолнечник влияние будет более значительным. "Выглядит так предварительно, что будет в большинстве регионов, не во всех, снижена урожайность. На сегодняшний день выглядит, что она будет меньше на 15%", - сказал Высоцкий.

Напомним, в середине июля в Украине становилась рекордная жара. Температура воздуха на юге превышала 40% тепла. Заведующий сельскохозяйственным отделом Укргидрометцентра Татьяна Адаменко заявила, что "при таких температурах вообще ничего не растет" и "ни одна зерновая культура не способна безопасно переносить такую жару ".

По данным Госстата, в 2023 году Украина собрала 59,8 млн. тонн зерна, из них 21,6 млн. тонн пшеницы.

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Министерство аграрной политики