В Минагрополитики назвали регионы-лидеры по сбору зерновых
В Украине продолжается сбор урожая 2022 года. По последним данным, пшеницы собрано 91%, ячменя – 96%, гороха – 97%, озимого рапса – 98%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур наблюдается у аграриев Хмельницкой области – 62,0 ц/га.
Уборка зерновых и зернобобовых культур проведена на площади 6,1 млн га (55%) при урожайности 38,2 ц/га. Всего с начала жатвы намолочено 23,4 млн тонн зерна. На сегодняшний день аграриям удалось собрать 17,4 млн тонн пшеницы, 5,3 млн тонн ячменя, 243,7 тысячи тонн гороха. Кроме того, озимого рапса намолочено 3,1 млн тонн.
Аграрии Николаевской и Закарпаткой областей завершили уборку культур ранней группы. Сельхозпроизводители Днепропетровской, Кировоградской и Одесской намолотили более 2 млн тонн зерна каждый.
Ранее мы писали, что согласно данным Министерства аграрной политики, нынешний сбор урожая в Украине ожидается больше, чем это прогнозировалось ранее
Также ранее стало известно, что украинских аграриев освободили от уплаты ввозных пошлин на оборудование для хранения зерна. Соответствующий закон вносит изменения в Таможенный кодекс Украины.
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