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У Мінагрополітики назвали регіони-лідери зі збору зернових

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Київ, П'ятниця 19 серпня 2022 15:36
У Мінагрополітики назвали регіони-лідери зі збору зернових Фото: у Мінагрополітики назвали регіони-лідери зі збору зернових (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Україні триває збір врожаю 2022 року. За останніми даними, пшениці зібрано 91%, ячменю – 96%, гороху – 97%, озимого ріпаку – 98%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Найвища врожайність зернових і зернобобових культур спостерігається у аграріїв Хмельницької області - 62,0 ц/га.

Збирання зернових і зернобобових культур проведено на площі 6,1 млн га (55%) при врожайності 38,2 ц/га.всього з початку жнив намолочено 23,4 млн тонн зерна. На сьогодні аграріям вдалося зібрати 17,4 млн тонн пшениці, 5,3 млн тонн ячменю, 243,7 тисячі тонн гороху. Крім того, озимого ріпаку намолочено 3,1 млн тонн.

Аграрії Миколаївської та Закарпатської областей завершили збирання культур ранньої групи. Сільгоспвиробники Дніпропетровської, Кіровоградської та Одеської намолотили понад 2 млн тонн зерна кожен.

Раніше ми писали, що згідно з даними Міністерства аграрної політики, нинішній збір врожаю в Україні очікується більше, ніж це прогнозувалося раніше

Також раніше стало відомо, що українських аграріїв звільнили від сплати ввізних мит на обладнання для зберігання зерна. Відповідний закон вносить зміни до Митного кодексу України.

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