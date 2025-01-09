У Мінагрополітики назвали область України з найвищою вартістю землі

За даними міністерства, найвища середня ціна була зафіксована у Івано-Франківській (89 744 гривні), Львівській (71 390 гривень) та Полтавській (66 232 гривні) областях.

Найнижча середня ціна у Запорізькій (33 981 гривня), Миколаївській (34 033 гривні) та Сумській (34 936 гривень) областях.

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення її власниками було скасовано 1 липня 2021 року.

Загальна площа земель, на які поширювався мораторій, - 17,5 млн га. З 1 липня 2021 року по 31 грудня 2024 було продано 604 тисяч га (198 337 ділянок).

З моменту скасування мораторію юридичні особи викупили 25 157 ділянок (78 307 га), середня ціна 1 га - 62 656 гривень (1 561 долар). Фізичні особи викупили 81 512 ділянок (242 353 га), середня ціна 1 га - 41 510 гривень (1 034 долари).

За даними міністерства у 2024 році обсяг проданих земель більший, ніж за перших 2,5 роки після зняття мораторію.