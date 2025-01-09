В Минагрополитики назвали область Украины с самой высокой стоимостью земли

По данным министерства, самая высокая средняя цена была зафиксирована в Ивано-Франковской (89 744 гривны), Львовской (71 390 гривен) и Полтавской (66 232 гривны) областях.

Самая низкая средняя цена в Запорожской (33 981 гривна), Николаевской (34 033 гривны) и Сумской (34 936 гривен) областях.

Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения ее владельцами был отменен 1 июля 2021 года.

Общая площадь земель, на которые распространялся мораторий, - 17,5 млн га. С 1 июля 2021 года по 31 декабря 2024 было продано 604 тысяч га (198 337 участков).

С момента отмены моратория юридические лица выкупили 25 157 участков (78 307 га), средняя цена 1 га - 62 656 гривен (1 561 доллар). Физические лица выкупили 81 512 участков (242 353 га), средняя цена 1 га - 41 510 гривен (1 034 доллара).

По данным министерства в 2024 году объем проданных земель больше, чем за первые 2,5 года после снятия моратория.