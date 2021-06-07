Минагрополитики: 6 млн га земель с/х назначения требуют консервации

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил, что 2/3 территории Украины фактически расположены в зоне рискованного земледелия. По его словам, 6 млн га земель сельскохозяйственного назначения требуют консервации.

"Сегодня 2/3 нашей территории фактически расположены в зоне рискованного земледелия. Критическими точками в последние годы для нас являются июль и август. В прошлом году в некоторых областях в течение четырех календарных месяцев вообще не было осадков", - заявил глава Минагрополитики.

По его словам, юг Украины с каждым годом становится все более рискованной зоной земледелия.

Лещенко подчеркнул, что аграриям нужно отходить от классической технологии вспашки и переходить на технологии Mini-Till и Strip-Till.

"Это энергосберегающие технологии, которые предусматривают минимальное прохождение по полю, сосредоточение биоты в почве, сохранение остатков на полях, а также уменьшение расхода топлива и химических препаратов на 30%. Аграрии, которые не перестраиваются под современные технологии обработки, становятся неконкурентными", - сказал министр.

Глава Минагрополитики констатировал значительную деградацию земель. В первую очередь речь идет о водной эрозии.

"Сегодня более 6 млн га земель сельскохозяйственного назначения требуют консервации. Если мы не отработаем механизм, мы потеряем большое количество плодородных земель. В нашем законопроекте 2194 он прописан, и ближайшие 3 месяца Кабинет министров примет соответствующее постановление", - отметил чиновник.

По словам Лещенко, будет происходить консервация земли на основе анализа почв, спутникового мониторинга.

"Вся информация будет отображаться в нашем геопортале открытых данных", - заявил Лещенко.

Также министр заявил, что необходимо расширить объем органических земель в Украине.

"Нам нужно расширять органические земли, для чего предусмотрели соответствующую государственную поддержку. А в следующем году планируем увеличить поддержку в несколько раз для органической продукции. Через формирование органических земель мы видим очень серьезный потенциал для Украины", - добавил глава Минагрополитики.