У Мін'юсті звернулися до українців щодо обмеження держпослуг без військового квитка

"У Telegram-каналах з посиланням на мене розганяють фейк із переліком конкретних послуг, які нібито будуть неможливі без військово-облікового документа (включно з послугами нотаріусів або ДРАЦСів). Це класичний фейк і ІПСО", - зазначив міністр.

Глава Мін'юсту додав, що окремі послуги уже обмежені без надання військово-облікових документів, а окремі будуть обмежуватись, але не за списками, "опублікованими та придуманими Telegram-каналами".

Міністр закликав українців не вірити подібній інформації у соціальних мережах та закликав стежити за нормативно-правовими актами.