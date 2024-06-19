В Минюсте обратились к украинцам по ограничению госуслуг без военного билета

"В Telegram-каналах со ссылкой на меня разгоняют фейк с перечнем конкретных услуг, которые якобы будут невозможны без военно-учетного документа (включая услуги нотариусов или ЗАГСов). Это классический фейк и ИПСО", - отметил министр.

Глава Минюста добавил, что отдельные услуги уже ограничены без предоставления военно-учетных документов, а некоторые будут ограничиваться, но не по спискам, "опубликованным и придуманным Telegram-каналами".

Министр призвал украинцев не верить подобной информации в социальных сетях и призвал следить за нормативно правовыми актами.