Мін’юст запропонував ввести санкції проти Табачника

За даними відомства, Табачник після подій Революції Гідності виїхав за межі України та на сьогоднішній день перебуває на тимчасово окупованих територіях.

"Табачник вів підривну діяльність проти України ще до початку повномасштабного російського вторгнення, контактуючи з представником російської спецслужби", - йдеться в повідомленні.

Під час повномасштабного вторгнення разом з представниками вищих органів влади РФ, організовував та координував діяльність керівників окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей у сфері охорони здоров’я, освіти, підготовки до проведення "референдумів".

Табачник висловлює свою позицію у бік підтримки ключової пропагандистської риторики країни агресора - т.зв. "денацифікації України", бере активну участь у матеріально-технічному забезпеченні створення та функціонування окупаційних адміністрацій, зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року екс-міністру Дмитру Табачнику оголосили підозру у державній зраді - він допомагав гауляйтерам окупованих частин Херсонської та Запорізької областей.

У березні Дмитро Табачник був заочно засуджений до 15 років тюремного ув'язнення.

Відомий українофоб Табачник обіймав посади міністра освіти та науки України (2006-2007, 2010-2012) та віце-прем'єр-міністра України з питань гуманітарної політики (2007-2010).