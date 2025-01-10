ua en ru
Пт, 10 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Мін'юст відновив роботу сервісів ЄДР

П'ятниця 10 січня 2025 12:10
UA EN RU
Мін'юст відновив роботу сервісів ЄДР Ілюстративне фото: Мін'юст відновив сервіси ЄДР з 10 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Від сьогодні, 10 січня, було відновлено роботу всіх основних сервісів порталу ЄДР після масштабної кібератаки з боку Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мін'юсту.

На порталі знову доступні:

  • безкоштовний пошук інформації в реєстрі;
  • формування витягів;
  • отримання результатів адмінпослуг за кодом доступу;
  • доступ державних органів до відомостей з реєстру через ідентифікатори доступу.

У Мін'юсті зауважили, що розуміють, наскільки важливим є безперебійний доступ до державних послуг для кожного з вас. Там також зауважили, що всі відповідні служби продовжують працювати над посиленням захисту реєстрів, щоб гарантувати стабільну роботу сервісів.

Що передувало

У грудні минулого року віце-прем’єр-міністр Ольга Стефанішина повідомила про те, що були атаковані державні реєстри. За її словами, ця атака спричинила припинення роботи Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції. За її словами, за атакою стоять російські хакери. Час першочергового відновлення реєстрів складатиме орієнтовно до двох тижнів.

Детально про кібератаку - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство юстиції України Госреестр
NEWS
У двох областях Росії під удар потрапили замасковані воєнні заводи, - ЦПД
У двох областях Росії під удар потрапили замасковані воєнні заводи, - ЦПД
DAILY
Курс долара, ціни та зарплати: що чекає економіку України у 2025 році і як на неї вплине війна
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс долара, ціни та зарплати: що чекає економіку України у 2025 році і як на неї вплине війна