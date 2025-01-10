Минюст возобновил работу сервисов ЕГР

С сегодняшнего дня, 10 января, была восстановлена работа всех основных сервисов портала ЕГР после масштабной кибератаки со стороны Российской Федерации.

На портале снова доступны:

бесплатный поиск информации в реестре;

формирование выписок;

получение результатов админуслуг по коду доступа;

доступ государственных органов к сведениям из реестра через идентификаторы доступа.

В Минюсте отметили, что понимают, насколько важным является бесперебойный доступ к государственным услугам для каждого из вас. Там также отметили, что все соответствующие службы продолжают работать над усилением защиты реестров, чтобы гарантировать стабильную работу сервисов.