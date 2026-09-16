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Мін'юст США висунув звинувачення росіянам за плани вбивств по всьому світу

00:48 16.09.2026 Ср
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: Мін'юст США висунув звинувачення групі росіян у фінансуванні тероризму (Getty Images)

Генеральний прокурор США Тодд Бланш оголосив про висунення звинувачень кільком громадянам Росії, яких, за його словами, пов'язують із розвідкою РФ. Їх звинувачують у фінансуванні тероризму та змові з метою вбивств по всьому світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Обвинувальний акт, розсекречений у Південному окрузі Нью-Йорка, стосується громадян Росії, які, за словами Бланша, працювали на розвідувальні структури країни. Їх звинувачують у фінансуванні тероризму та причетності до змов із організації вбивств у різних куточках світу.

За словами генпрокурора, документ також включає інформацію про нібито спроби групи вбити російського дисидента, якого вони вважали таким, що перебуває у районі Вашингтона.

Заяву Бланш зробив на пресконференції в Трояндовому саду Білого дому. Особи обвинувачених та самі матеріали справи наразі не оприлюднили.

Нагадаємо, у січні 2026 року США депортували декілька десятків росіян - перший депортаційний рейс із росіянами та іншими біженцями, яким відмовили у притулку, тоді вилетів до Москви.

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