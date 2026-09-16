Мін'юст США висунув звинувачення росіянам за плани вбивств по всьому світу

Обвинувальний акт, розсекречений у Південному окрузі Нью-Йорка, стосується громадян Росії, які, за словами Бланша, працювали на розвідувальні структури країни. Їх звинувачують у фінансуванні тероризму та причетності до змов із організації вбивств у різних куточках світу.

За словами генпрокурора, документ також включає інформацію про нібито спроби групи вбити російського дисидента, якого вони вважали таким, що перебуває у районі Вашингтона.

Заяву Бланш зробив на пресконференції в Трояндовому саду Білого дому. Особи обвинувачених та самі матеріали справи наразі не оприлюднили.