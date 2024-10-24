Мін'юст США відреагувало на роздачу Маском грошей за підтримку його петиції

Річ у тім, що федеральний закон у Штатах забороняє платити людям за реєстрацію для голосування.

Між тим у тексті петиції є обіцянка про виплату 1 мільйону доларів людям, обраним випадковим чином, за підписання цієї ініціативи на підтримку права на свободу слова та права володіння зброєю.

Разом з тим, щоб підписати петицію, громадяни США мають бути зареєстровані для голосування в певних штатах.

Як розповіли поінформовані джерела CNN, лист із відповідним попередженням від відділу громадської доброчесності Мін'юсту США, який розслідує потенційні порушення законодавства про вибори, надійшов до комітету політичних дій Маска.

Перед тим губернатор штату Пенсільванія Джош Шапіро (демократ і колишній генеральний прокурор штату), заявив про свою занепокоєність такою роздачею Маском грошових премій, та що вона заслуговує на юридичний розгляд,

Своєю чергою, бізнесмен Ілон Маск у відповідь на публікацію про те, що він начебто "платить за реєстрацію республіканців", заявив, що переможці "можуть бути від будь-якої політичної партії або жодної, і вам навіть не потрібно голосувати".

Обіцянка Маска платити підписантам його петиції

Нагадаємо, днями Ілон Маск оприлюднив заяву про премію в розмірі 1 млн доларів від свого комітету політичних дій America PAC. Вона спрямована на збільшення кількості реєстрацій виборців у штатах, де ведуться гострі суперечки перед виборами.

Зазначимо, Маск відрито підтримує колишнього президента США республіканця Дональда Трампа, та витрачає мільйони доларів на підтримку своєї кандидатури.

Обіцянка Маска виплатити премії зареєстрованим виборцям одразу ж викликала занепокоєння експертів із виборчого законодавства та деяких держпосадовців. Вони поставили під сумнів, чи не суперечить це законодавству США.

За словами підприємця в ході передвиборчої кампанії Трампа в Гаррісбурз (штат Пенсільванія), він буде "присуджувати 1 мільйон доларів випадковим чином людям, які підписали петицію, щодня, відтепер і до виборів".

Варто додати, що у неділю PAC змінив своє повідомлення про роздачу премій, описавши грошові виплати як оплату за роботу. У публікаціях у соціальних мережах група повідомила, що переможці будуть "вибрані, щоб заробити 1 мільйон доларів як прес-секретар America PAC", а згодом опублікувала відео зі відгуками про Трампа, у яких зображені переможці.

Однак кілька експертів із виборчого законодавства у розмові з CNN відзначили, що дрібний шрифт на веб-сайті Super PAC Маска, який пояснює офіційні умови вступу, не змінився.

Зазначається, що лише ті, хто підписує петицію, можуть виграти премії у 1 млн доларів, і ті, хто підписує петицію, "повинні бути зареєстрованими виборцями в Арізоні, Мічигані, Джорджії, Неваді, Північній Кароліні, Пенсільванії чи Вісконсіні".