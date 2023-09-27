Мін'юст США розслідує обхід санкцій проти Росії через Credit Suisse, - Bloomberg

Те, що почалося з серії повісток до суду, відправлених до банків на початку цього року, переросло у повномасштабне розслідування, присвячене Credit Suisse, повідомили джерела видання.

Міністерство юстиції США проінформувало американських юристів UBS про ймовірні порушення санкцій з боку Credit Suisse з того часу, як UBS придбав у червні свого меншого конкурента, повідомили джерела. За словами одного з них, Міністерство юстиції також вивчає можливі порушення вимог UBS.

За словами людей, розслідування все ще знаходиться на ранній стадії і може не призвести до звинувачень або врегулювання спору. Проте це делікатний час для цюріхського банку, який приймає на роботу тисячі співробітників Credit Suisse. Поряд із бізнесом Credit Suisse, який збільшив бізнес з управління активами банку майже на третину до 4 трлн доларів, UBS також успадкував юридичні проблеми Credit Suisse, які стали основною причиною краху в березні.

Міністерство юстиції запросило інформацію про те, як банки обробляли рахунки клієнтів, які потрапили під санкції, за останні кілька років, але поки що не запитувало інтерв'ю з керівниками або співробітниками, повідомило одне з джерел. За словами іншого джерела, розслідування охоплює як обмеження, запроваджені після вторгнення Росії до України у 2022 році, так і попередні раунди, запроваджені після окупації Криму у 2014 році. За останнє десятиліття понад тисячу багатих росіян було внесено до чорного списку США.

Позиція США

За словами двох джерел, усередині Міністерства юстиції розглядалося поглинання як можливість розширити розслідування Credit Suisse.

За словами двох інших людей, знайомих із справою, слідчі направляли запити на інформацію безпосередньо до UBS, а не через офіційні дипломатичні канали, що може бути повільнішим. Формально будь-які запити про допомогу від іноземних прокурорів мають надсилатися через Федеральне управління юстиції Швейцарії, за винятком поодиноких випадків співробітництва, таких як спільні американо-швейцарські рейди на ФІФА у 2015 році.

В приватному порядку офіційні особи США висловили розчарування з приводу того, що, на їхню думку, Швейцарія не робить достатньо для забезпечення дотримання санкцій щодо Росії та боротьби з відмиванням грошей, що допомагає Кремлю підтримувати свою економіку на плаву, незважаючи на обмеження, введені США та їх союзниками у зв'язку із вторгненням в Україну.

США вказують на відмову Швейцарії приєднатися до багатосторонньої оперативної групи, яка переслідує незаконні російські активи, і більш раннє рішення розморозити деякі активи у гучній корупційній справі, пов'язаній з Кремлем.

До вторгнення в Україну Credit Suisse був добре відомий тим, що обслуговував багатих росіян, керуючи їх активами на суму понад 60 млрд доларів на піку свого розвитку. На момент вторгнення в лютому 2022 року ця цифра впала до 33 млрд доларів, що все ще на 50% більше, ніж у UBS, незважаючи на більший бізнес останнього з управління активами.