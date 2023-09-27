Минюст США расследует обход санкций против России через Credit Suisse, - Bloomberg

То, что началось с серии повесток в суд, отправленных в ряд банков в начале этого года, переросло в полномасштабное расследование, посвященное Credit Suisse, сообщили источники издания.

Министерство юстиции США проинформировало американских юристов UBS о предполагаемых нарушениях санкций со стороны Credit Suisse с тех пор, как UBS приобрел в июне своего меньшего конкурента, сообщили источники. По словам одного из них, Министерство юстиции также изучает возможные нарушения требований в UBS.

По словам людей, расследование все еще находится на ранней стадии и может не привести к предъявлению обвинений или урегулированию спора. Тем не менее, это деликатное время для цюрихского банка, который принимает на работу тысячи сотрудников Credit Suisse. Наряду с бизнесом Credit Suisse, который увеличил бизнес по управлению активами банка почти на треть до 4 трлн долларов, UBS также унаследовал юридические проблемы Credit Suisse, которые стали основной причиной его краха в марте.

Министерство юстиции запросило информацию о том, как банки обрабатывали счета клиентов, попавших под санкции, за последние несколько лет, но пока не запрашивало интервью с руководителями или сотрудниками, сообщил один из источников. По словам другого источника, расследование охватывает как ограничения, введенные после вторжения России в Украину в 2022 году, так и предыдущие раунды, введенные после оккупации Крыма в 2014 году. За последнее десятилетие более тысячи богатых россиян были внесены в черный список США.

Позиция США

По словам двух источников, внутри Министерства юстиции рассматривалось поглощение как возможность продвинуть расследование Credit Suisse.

По словам двух других людей, знакомых с делом, следователи направляли запросы на информацию напрямую в UBS, а не через официальные дипломатические каналы, что может быть медленнее. Формально любые запросы о помощи от иностранных прокуроров должны направляться через Федеральное управление юстиции Швейцарии, за исключением редких случаев сотрудничества, таких как совместные американо-швейцарские рейды на ФИФА в 2015 году.

В частном порядке официальные лица США выразили разочарование по поводу того, что, по их мнению, Швейцария не делает достаточно для обеспечения соблюдения санкций в отношении России и борьбы с отмыванием денег, что помогает Кремлю поддерживать свою экономику на плаву, несмотря на ограничения, введенные США и их союзниками в связи с вторжением в Украину.

США указывают на отказ Швейцарии присоединиться к многосторонней оперативной группе, преследующей незаконные российские активы, и на более раннее решение разморозить некоторые активы по громкому коррупционному делу, связанному с Кремлем.

До вторжения в Украину Credit Suisse был хорошо известен тем, что обслуживал богатых россиян, управляя их активами на сумму более 60 млрд долларов на пике своего развития. К моменту вторжения в феврале 2022 года эта цифра упала до 33 млрд долларов, что все еще на 50% больше, чем у UBS, несмотря на более крупный бизнес последнего по управлению активами.