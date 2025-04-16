Мін'юст США обмежив співробітників у соцмережах після постів про Трампа і підсудних

Співробітникам департаменту юстиції надіслали пам'ятку, в якій закликали їх уникати дописів, які шкодять "ефективності міністерства та роботі, яку воно виконує через своїх співробітників".

Адвокатам і допоміжному персоналові також заборонили публікувати щось, "що може бути сприйняте як упровадження своїх політичних поглядів у роботу, яку вони виконують".

Такі обмеження не є чимось новим для політики Міністерства юстиції. Але, як відзначило видання, цього разу попередження з'явилися для того, що посадовці, призначені Дональдом Трампом, продовжували публікувати відкрито партійні повідомлення у своїх особистих та офіційних урядових акаунтах.

Так, наприклад, колишній коментатор Fox News, а тепер старший радник у відділі громадянських прав міністерства Лео Террелл опублікував в X (Twitter) відверто хвалебний пост про Трампа.

"Демократи заздрять президенту Трампу! Щобільше, вони надзвичайно заздрять популярності Трампа серед американського народу", - написав він.

Очільник Управління правової політики Аарон Райц назвав "монстром MS-13" Кілмара Абрего Гарсіа - чоловіка з Мериленду, якого адміністрація Трампа помилкового депортувала і потім визнала це. Він також звинуватив призначених демократами суддів у тому, що вони стали на бік картелів, щоб узурпувати "повноваження Трампа проводити зовнішню політику".

Генпрокурорка Пем Бонді у березні заявила про арешт одно з лідерів MS-13. Але у кримінальній справі проти підозрюваного 24-річного Генрі Хосуе Вільяторо Сантоса, не було такого твердження.