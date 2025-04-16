Минюст США ограничил сотрудников в соцсетях после постов о Трампе и подсудимых

Министерство юстиции США запретило своим сотрудникам публиковать в соцсетях политические комментарии. Также запрещено распространять информацию, которая может "усилить осуждение обвиняемого".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Сотрудникам департамента юстиции прислали памятку, в которой призвали их избегать сообщений, которые вредят "эффективности министерства и работе, которую оно выполняет через своих сотрудников".

Адвокатам и вспомогательному персоналу также запретили публиковать что-то, "что может быть воспринято как внедрение своих политических взглядов в работу, которую они выполняют".

Такие ограничения не являются чем-то новым для политики Министерства юстиции. Но, как отметило издание, на этот раз предупреждения появились для того, что чиновники, назначенные Дональдом Трампом, продолжали публиковать открыто партийные сообщения в своих личных и официальных правительственных аккаунтах.

Так, например, бывший комментатор Fox News, а теперь старший советник в отделе гражданских прав министерства Лео Террелл опубликовал в X (Twitter) откровенно хвалебный пост о Трампе.

"Демократы завидуют президенту Трампу! Более того, они чрезвычайно завидуют популярности Трампа среди американского народа", - написал он.

Глава Управления правовой политики Аарон Райц назвал "монстром MS-13" Килмара Абрего Гарсиа - мужчину из Мэриленда, которого администрация Трампа ошибочного депортировала и затем признала это. Он также обвинил назначенных демократами судей в том, что они стали на сторону картелей, чтобы узурпировать "полномочия Трампа проводить внешнюю политику".

Генпрокурор Пэм Бонди в марте заявила об аресте одного из лидеров MS-13. Но в уголовном деле против подозреваемого 24-летнего Генри Хосуэ Вильяторо Сантоса, не было такого утверждения.