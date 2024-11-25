Мін’юст США хоче закрити справу проти Трампа щодо втручання у вибори

У клопотанні до федерального судді спецпрокурор просить припинити справу проти Трампа пов’язане політикою Міністерства юстиції США, згідно з якою чинний президент не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.

"Міністерство ніколи не стикалося з такою ситуацією, коли федеральний обвинувальний акт проти приватної особи був повернутий великим журі, а кримінальне переслідування вже ведеться, коли обвинувачений обраний президентом", - зазначив Сміт.

Спецпрокурор додав, що після внутрішніх консультацій Мін’юст визначив, що попередня практика стосовно непереслідування чинних президентів США "застосовується до цієї ситуації, і що, як наслідок, це переслідування має бути припинене до інавгурації відповідача".

Це означає, що справу може бути відновлено після завершення другого президентського терміну Трампа.