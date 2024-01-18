Мін'юст хоче дозволити засудженим воювати, вже напрацювали зміни в закони

"Сьогоднішня діюча норма законодавства не дозволяє засудженим долучитися до лав (ЗСУ, - ред.)", - заявила заступниця міністра.

За словами Висоцької, йдеться не тільки про тих, хто зараз відбуває покарання, а й тих, які були засуджені раніше й вже відбули покарання.

"Вони живуть серед нас, так само бояться, так само переживають і так само можуть бути корисними, але, на жаль, вони зняті з військового обліку і жодним чином не можуть допомогти армії", - пояснила вона.

Чи відмовить ТЦК в мобілізації колишньому засудженому

За словами Висоцької, станом на сьогодні ТЦК відмовляють людям в мобілізації, якщо в них вже була судимість.

"Перша перепона - законодавча, тому ми напрацювали законодавчі зміни та подали їх до комітету. Вони дуже дискусійні, тому що армія має дещо відволікатись на таку категорію людей, як колишні засуджені або теперішні засуджені, якщо вони приєднаються", - пояснила заступник міністра.

Коли можуть відбутися зміни

"Якщо ми сьогодні ведемо дискусії в комітетах, то я думаю, що січень-лютий – це час, коли будуть ухвалені нові правила мобілізації", - заявила Висоцька.

Однак вона попередила, що немає гарантій, що питання з засудженими вирішиться відразу, бо ця дискусія, за її словами, не може зупиняти інші важливі зміни.

"Можливо зараз в якомусь обмеженому варіанті прийматимуться зміни, наприклад, щодо засуджених, які вже вийшли кілька років назад з в'язниць, або були засуджені за окремі злочини", - додала вона.

Мобілізація в Україні

На підсумковій прес-конференції минулого року український президент Володимир Зеленський заявив, що Генштаб просить додатково мобілізувати 450-500 тисяч осіб.

За його словами, для цього має бути комплексний план, який у тому числі торкнеться питань тих, хто воює майже два роки без перепочинку.

Після чого Кабінет міністрів вніс до Ради великий законопроект щодо мобілізації. Документом, серед іншого, пропонується знизити віковий поріг мобілізації з 27 до 25 років, скоротити перелік категорій, що не їй підлягають, а також розсилати повістки до ТЦК електронною поштою.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відреагував на новий законопроєкт щодо мобілізації. Він зауважив, що жодних подань Генштаб та ЗСУ до Кабміну чи Верховної Ради не робили.

Крім того, нещодавно Залужний виступив проти залучення до армії ув’язнених і судимих. Зазначивши, що армія - це не місце для поганих людей.

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