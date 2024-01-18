Минюст хочет разрешить осужденным воевать, уже наработали изменения в законы

"Сегодняшняя действующая норма законодательства не позволяет осужденным присоединиться к рядам (ВСУ, - ред.)", - заявила заместитель министра.

По словам Высоцкой, речь идет не только о тех, кто сейчас отбывает наказание, но и тех, которые были осуждены ранее и уже отбыли наказание.

"Они живут среди нас, так же боятся, так же переживают и так же могут быть полезными, но, к сожалению, они сняты с воинского учета и никоим образом не могут помочь армии", - пояснила она.

Откажет ли ТЦК в мобилизации бывшему осужденному

По словам Высоцкой, по состоянию на сегодняшний день ТЦК отказывают людям в мобилизации, если у них уже была судимость.

"Первая преграда - законодательная, поэтому мы наработали законодательные изменения и подали их в комитет. Они очень дискуссионны, потому что армия должна отвлекаться на такую категорию людей, как бывшие осужденные или нынешние осужденные, если они присоединятся", - пояснила замминистра.

Когда могут произойти изменения

"Если мы сегодня ведем дискуссии в комитетах, то я думаю, что январь-февраль - это время, когда будут приняты новые правила мобилизации", - заявила Высоцкая.

Однако она предупредила, что нет гарантий, что вопрос с осужденными решится сразу, потому что эта дискуссия, по ее словам, не может останавливать другие важные изменения.

"Возможно сейчас в каком-то ограниченном варианте будут приниматься изменения, например, в отношении осужденных, которые уже вышли несколько лет назад из тюрем, или были осуждены за отдельные преступления", - добавила она.

Мобилизация в Украине

На итоговой пресс-конференции в прошлом году украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Генштаб просит дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек.

По его словам, для этого должен быть комплексный план, который в том числе коснется вопросов тех, кто воюет почти два года без передышки.

После чего Кабинет министров внес в Раду большой законопроект по мобилизации. Документом, среди прочего, предлагается снизить возрастной порог мобилизации с 27 до 25 лет, сократить перечень категорий, которые не ей подлежат, а также рассылать повестки в ТЦК по электронной почте.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отреагировал на новый законопроект по мобилизации. Он отметил, что никаких представлений Генштаб и ВСУ в Кабмин или Верховную Раду не делали.

Кроме того, недавно Залужный выступил против привлечения в армию заключенных и судимых. Отметив, что армия - это не место для плохих людей.

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