Мільйони вже випущених Mercedes-Benz отримають інтегрований ChatGPT: подробиці

Понад три мільйони випущених Mercedes-Benz отримають голосового помічника з ШІ. Вбудований MBUX Voice Assistant навчиться звертатися до ChatGPT та пошукової системи Microsoft Bing.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Голосовий помічник Mercedes-Benz отримав підтримку ChatGPT. Завдяки нововведенню MBUX Voice Assistant зможе відповідати на різні питання, враховувати контекст і надавати за необхідності розширену інформацію. Оновлення можна завантажити з сьогоднішнього дня, його отримають три мільйони автомобілів.

Цікаво, що історія запитів зберігатиметься в системі одну годину, тому ШІ зможе враховувати контекст розмови та звертатися за необхідності до більш ранніх даних.

Наприклад, після питання "Скільки премій отримав той чи інший виконавець?" можна відразу спитати "У якому році була перша?", і ШІ дасть точну відповідь. Залишиться у MBUX Voice Assistant і колишня функціональність з можливістю отримувати інформацію про погоду, біржові котирування, новини та підсумки матчів. Запити зберігатимуться у хмарі Mercedes-Benz Intelligent Cloud, але у знеособленій формі та без прив'язки до водія.

Також Mercedes-Benz сертифікувала у Німеччині нову версію автопілота Drive Pilot. Відтепер він може вести машину на швидкостях до 95 км/год замість 65, і на початку 2025 року ним вже почнуть оснащувати клієнтські машини. Ті, хто користуються автопілотом попереднього покоління, зможуть оновити систему безкоштовно.