Мільйони від держави: у ОВА розповіли про відновлення заводу у Мукачеві, що атакувала РФ

"Зустрілися з інвесторами та дирекцією атакованого РФ заводу "Flex". Обговорили наслідки удару двома ракетами типу "Калібр", у результаті якого підприємство зазнало значних ушкоджень", - зазначив Білецький.

За його словами, Закарпатська ОВА разом із партнерами у тому числі з міським головою Мукачева розглядає можливі варіанти релокації виробництва в межах Мукачівської громади, адже "Flex" є стратегічним у плані бюджетоутворення цієї тергромади.

"Уже готові надати офісні приміщення для роботи керівництва заводу, аби компанія могла відновити управлінські процеси. Також говорили про можливості програми "Зроблено в Україні", за якою на початковому етапі можна залучити до 16 млн гривень на відновлення заводу", - додав він.

Глава ОВА також підкреслив, що керівництво заводу налаштоване не залишати Україну і продовжувати працювати разом у цей непростий час.

"Запевнив, що Закарпатська ОВА надаватиме максимальну підтримку на кожному етапі відновлення", - додав Білецький.