Блекаут у Європі: чи є загроза для енергосистеми України

Масштабні відключення електроенергії в Європі не повинні вплинути на Україну. За словами джерел наразі майже країна не імпортує електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кілька джерел на енергетичному ринку України.

Останні масштабні відключення електроенергії в декількох країнах Європи не повинні позначитися на енергетичній ситуації в Україні, яка є частиною єдиної європейської енергосистеми.

За словами джерела, ситуація в Україні залишається стабільною, оскільки країна практично не імпортує електроенергію.

"Ми зараз майже не імпортуємо електроенергію - це може бути тільки в деякі години і в дуже малих обсягах. В основному йде експорт", - зазначив співрозмовник.

Згідно з експертами, наразі енергосистема України не залежить від постачань з Португалії та Іспанії, а також не зазнає впливу від блэкаутів в цих країнах.