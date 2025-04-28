Блекаут у Європі: чи є загроза для енергосистеми України
Масштабні відключення електроенергії в Європі не повинні вплинути на Україну. За словами джерел наразі майже країна не імпортує електроенергію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кілька джерел на енергетичному ринку України.
Останні масштабні відключення електроенергії в декількох країнах Європи не повинні позначитися на енергетичній ситуації в Україні, яка є частиною єдиної європейської енергосистеми.
За словами джерела, ситуація в Україні залишається стабільною, оскільки країна практично не імпортує електроенергію.
"Ми зараз майже не імпортуємо електроенергію - це може бути тільки в деякі години і в дуже малих обсягах. В основному йде експорт", - зазначив співрозмовник.
Згідно з експертами, наразі енергосистема України не залежить від постачань з Португалії та Іспанії, а також не зазнає впливу від блэкаутів в цих країнах.
Блекаут у Європі
Нагадаємо, що у понеділок, 28 квітня, в кількох європейських країнах сталися масштабні перебої з електропостачанням, що призвели до вимкнення електроенергії для мільйонів людей.
Згідно з повідомленнями, у Іспанії у понеділок о 12:30 (за місцевим часом) стався масштабний блекаут, коли споживання електроенергії різко впало з 25 184 мегават до 12 425 мегават.
Проблеми з електропостачанням не торкнулися Канарських і Балеарських островів, а також Сеути і Мелільї.
У Португалії збої у подачі електроенергії почалися практично одночасно з Іспанією, зупинивши роботу інфраструктури, аеропортів та вокзалів. Офіційних причин відключень поки не озвучено, але ведеться розслідування.
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