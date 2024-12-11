Мільйони гривень на психотропах: у Черкаській області викрили масштабний наркосиндикат

Організаторами наркобізнесу виявилися місцеві жителі, зокрема 36-річна юристка центру безоплатної правової допомоги.

Зазначається, що угруповання виготовляло амфетамін, мефедрон та A-PVP у двох підпільних лабораторіях, розташованих у приватних помешканнях.

СБУ та Нацполіція повідомили, що щомісячно зловмисники виробляли психотропи на суму майже 5 мільйонів гривень. Продукцію збували через мережу дилерів у Київській, Черкаській, Одеській та Чернівецькій областях.

Чотирьох учасників синдикату затримали під час приготування нової партії психотропів до продажу.

Під час 22 обшуків у затриманих виявлено:

5 кг психотропної речовини A-PVP;

майже 160 літрів прекурсорів;

обладнання для виробництва та фасування психотропів;

мобільні телефони із доказами злочинних дій;

банківські картки, через які здійснювалися розрахунки за збут "товару".

Відомо, що п’ятьом затриманим повідомлено про підозру у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні, збут психотропних речовин або їх аналогів у складі організованої злочинної групи (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України).

Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідство триває, щоб встановити інших причетних.

Фото: затримання зловмисників (t.me SBUkr)

Нещодавно в Україні затримали члена міжнародного наркосиндикату, якого Інтерпол шукав 6 років.