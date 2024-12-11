Мільйони гривень на психотропах: у Черкаській області викрили масштабний наркосиндикат

У Черкаській області правоохоронці ліквідували злочинне угруповання, яке виробляло та збувало великі партії важких психотропних речовин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Організаторами наркобізнесу виявилися місцеві жителі, зокрема 36-річна юристка центру безоплатної правової допомоги.
Зазначається, що угруповання виготовляло амфетамін, мефедрон та A-PVP у двох підпільних лабораторіях, розташованих у приватних помешканнях.
СБУ та Нацполіція повідомили, що щомісячно зловмисники виробляли психотропи на суму майже 5 мільйонів гривень. Продукцію збували через мережу дилерів у Київській, Черкаській, Одеській та Чернівецькій областях.
Чотирьох учасників синдикату затримали під час приготування нової партії психотропів до продажу.
Під час 22 обшуків у затриманих виявлено:
Відомо, що п’ятьом затриманим повідомлено про підозру у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні, збут психотропних речовин або їх аналогів у складі організованої злочинної групи (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України).
Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Слідство триває, щоб встановити інших причетних.
Фото: затримання зловмисників (t.me SBUkr)
Нещодавно в Україні затримали члена міжнародного наркосиндикату, якого Інтерпол шукав 6 років.
Також ми повідомляли про викриття в Україні міжнародної схеми контрабанди наркотиків у посилках з продуктами.
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