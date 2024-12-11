Миллионы гривен на психотропах: в Черкасской области разоблачили масштабный наркосиндикат

В Черкасской области правоохранители ликвидировали преступную группировку, которая производила и сбывала крупные партии тяжелых психотропных веществ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .
Организаторами наркобизнеса оказались местные жители, в том числе 36-летняя юрист центра безвозмездной правовой помощи.
Отмечается, что группировка производила амфетамин, мефедрон и A-PVP в двух подпольных лабораториях, расположенных в частных помещениях.
СБУ и Нацполиция сообщили, что ежемесячно злоумышленники производили психотропы на сумму около 5 миллионов гривен. Продукцию продавали через сеть дилеров в Киевской, Черкасской, Одесской и Черновицкой областях.
Четыре участника синдиката были задержаны во время приготовления новой партии психотропов к продаже.
В ходе 22 обысков у задержанных обнаружено:
Известно, что пяти задержанным сообщены о подозрении в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке, сбыте психотропных веществ или их аналогов в составе организованной преступной группы (ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).
Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Следствие продолжается, чтобы установить других причастных.
Фото: задержание злоумышленников (t.me SBUkr)
Недавно в Украине задержан член международного наркосиндиката, которого Интерпол искал 6 лет.
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