Мільйонам українців не вистачає знань та навичок для роботи: як отримати актуальну професію

Близько 12,5 мільйона українців є економічно неактивними, серед них люди, які не можуть знайти підходящу роботу через відсутність необхідних навичок або освіти. Серед них є студенти, жінки у декреті, пенсіонери та люди з інвалідністю, яких можна залучити до ринку праці, надавши їм можливість опанувати нову актуальну професію.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства економіки України.
Заступниця міністра економіки Тетяна Бережна зазначає, що державні навчальні програми можуть допомогти українцям перекваліфікуватися та підвищити професійний рівень. Щороку центри профтехосвіти здатні підготувати близько 200 тисяч фахівців, яких потребує бізнес.
В Україні працюють 8 центрів профтехосвіти ДСЗ, які розташовані в Одесі, Полтаві, Дніпрі, Рівному, Львові, Івано-Франківську, Харкові та Сумах. У цих центрах готують фахівців за 98 робітничими професіями та більш ніж 400 напрямками підвищення кваліфікації. За словами директорки Державної служби зайнятості Юлії Жовтяк, 86% випускників ЦПТО успішно працевлаштовуються.
Зокрема Харківський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ) пропонує навчання за 41 ліцензованою професією та 75 програмами для підвищення кваліфікації. У 2024 році навчання в центрі пройшли майже 2300 осіб, серед яких 1627 безробітних, 86 учасників бойових дій, 230 осіб за ваучерами, а також 335 працівників, які навчались за фінансування роботодавців.
Раніше РБК-Україна писало, що з 200 тисяч вакансій на Єдиному порталі вакансій більшість припадає на Київ – 63 тисячі, що становить майже третину всіх пропозицій. За регіонами, Львівська область посідає друге місце з 22 тисячами вакансій (11%), за нею йдуть Дніпропетровська область з 16 тисячами (8%), Київська область з 11 тисячами (6%) та Одеська – з 10 тисячами (5%). Найменше вакансій зафіксовано у Сумській області – близько 3 тисяч, а також у Чернівецькій, Миколаївській, Закарпатській та Чернігівській областях – по 3 тисячі.
Також повідомлялося, що згідно з даними Державної служби зайнятості, найбільший кадровий дефіцит спостерігається в переробній промисловості, будівництві та освіті. Високий попит на професії з плинністю кадрів, зокрема продавців, офіціантів, баристів, підсобних робітників та вантажників. Також завжди є потреба в універсальних фахівцях, таких як водії, бухгалтери, юристи та економісти, яких запитують в різних сферах економіки.
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