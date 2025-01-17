Мільйонам українців не вистачає знань та навичок для роботи: як отримати актуальну професію

Заступниця міністра економіки Тетяна Бережна зазначає, що державні навчальні програми можуть допомогти українцям перекваліфікуватися та підвищити професійний рівень. Щороку центри профтехосвіти здатні підготувати близько 200 тисяч фахівців, яких потребує бізнес.

В Україні працюють 8 центрів профтехосвіти ДСЗ, які розташовані в Одесі, Полтаві, Дніпрі, Рівному, Львові, Івано-Франківську, Харкові та Сумах. У цих центрах готують фахівців за 98 робітничими професіями та більш ніж 400 напрямками підвищення кваліфікації. За словами директорки Державної служби зайнятості Юлії Жовтяк, 86% випускників ЦПТО успішно працевлаштовуються.

Зокрема Харківський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ) пропонує навчання за 41 ліцензованою професією та 75 програмами для підвищення кваліфікації. У 2024 році навчання в центрі пройшли майже 2300 осіб, серед яких 1627 безробітних, 86 учасників бойових дій, 230 осіб за ваучерами, а також 335 працівників, які навчались за фінансування роботодавців.