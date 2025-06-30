Мільйон жінок під мобілізацію з 1 вересня? В Україні спростували фейк Кремля

Російські пропагандисти поширюють інформацію про нібито плани української влади з 1 вересня 2025 року розпочати масову мобілізацію жінок, включно з дівчатами віком від 18 років. Однак це фейк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram.
В анонімних публікаціях пропагандистських ресурсів стверджується, що з 1 вересня 2025 року українська влада планує мобілізувати до мільйона жінок, включно з дівчатами віком від 18 років.
Однак в Україні жодних рішень, законопроєктів чи публічних заяв про такі наміри немає. У Верховній Раді також не зареєстровано жодного документа, що передбачав би подібні зміни.
Як пояснили в Центрі протидії дезінформації, ці вкиди є частиною інформаційної операції, яка має на меті дестабілізувати ситуацію в тилу, викликати тривожність і підірвати довіру до влади.
Крім того, російські Telegram-канали поширювали фейкове відео, начебто віцепрем’єрка Ольга Стефанішина пропонує заборонити виїзд за кордон жінкам віком від 18 до 27 років, а Верховна Рада нібито вже підтримала цю ініціативу. Насправді це - deepfake і маніпуляція.
"Мета подібних інформаційних вкидів - посіяти панічні настрої серед українців і дестабілізувати ситуацію в тилу", - заявили в Центрі.
Українців закликають зберігати спокій, не вірити неперевіреним повідомленням і довіряти лише офіційним джерелам.
Нагадаємо, російська пропаганда далеко не вперше активно поширює наративи про те, що найближчим часом в Україні почнуть мобілізовувати жінок. Однак це неправдива інформація.
Наразі обов'язковому військовому обліку підлягають лише жінки з медичною та фармацевтичною освітою. Але облік - це не призов. Служба у ЗСУ для жінок - лише добровільна.
Окрім того, президент України Володимир Зеленський наголосив, що не підпише закон про мобілізацію жінок.
Також спікер Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін заявляв, що в Україні жінок не призивають до армії примусово.
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