Мільйон жінок під мобілізацію з 1 вересня? В Україні спростували фейк Кремля

Фейк

В анонімних публікаціях пропагандистських ресурсів стверджується, що з 1 вересня 2025 року українська влада планує мобілізувати до мільйона жінок, включно з дівчатами віком від 18 років.

Спростування

Однак в Україні жодних рішень, законопроєктів чи публічних заяв про такі наміри немає. У Верховній Раді також не зареєстровано жодного документа, що передбачав би подібні зміни.

Як пояснили в Центрі протидії дезінформації, ці вкиди є частиною інформаційної операції, яка має на меті дестабілізувати ситуацію в тилу, викликати тривожність і підірвати довіру до влади.

Крім того, російські Telegram-канали поширювали фейкове відео, начебто віцепрем’єрка Ольга Стефанішина пропонує заборонити виїзд за кордон жінкам віком від 18 до 27 років, а Верховна Рада нібито вже підтримала цю ініціативу. Насправді це - deepfake і маніпуляція.

"Мета подібних інформаційних вкидів - посіяти панічні настрої серед українців і дестабілізувати ситуацію в тилу", - заявили в Центрі.

Українців закликають зберігати спокій, не вірити неперевіреним повідомленням і довіряти лише офіційним джерелам.