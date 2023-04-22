Мільйон снарядів для України від ЄС має ключове значення, - міністр оборони Швеції

В даний час Швеція головує в Євросоюзі та докладає всіх зусиль, щоб активізувати підтримку всередині ЄС і виконати зобов'язання надати Україні до 1 мільйона артилерійських снарядів протягом одного року.

"Це має ключове значення", - сказав він в кулуарах рамштайнівської конференції.

За його словами, ЄС діяв досить швидко. "Ця пропозиція надійшла від Естонії кілька місяців тому, і на зустрічі 20 березня цього року ми вирішили, що її реалізовуватимемо. Звичайно, час має значення, і ми не можемо зациклюватись на дискусіях про те, як ми здійснюватимемо закупівлі", - сказав він.

Йонсон також зазначив, що важливо переконатися в тому, що ЄС має промислові потужності для фактичної закупівлі цих снарядів і може виробляти їх у достатній кількості.

"Я думаю, що багато хто з нас має вагомі причини подумати як про стратегію ВПК, так і про те, що ми можемо зробити, щоб наростити виробництво артилерійських снарядів. У мене позавчора була зустріч із єврокомісаром Бретоном (комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, - ред.), він був у Швеції, він їздить багатьма країнами, і я вітаю це. Він подорожує Європою, щоб побачити виробництво, поговорити з представниками галузі, і ми готові зробити все необхідне, щоб наростити виробництво. Отже, справа не тільки в механізмі закупівель, а й у нарощуванні виробничих потужностей", - додав міністр.