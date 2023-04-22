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Миллион снарядов для Украины от ЕС имеет ключевое значение, - министр обороны Швеции

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Украина, Суббота 22 апреля 2023 12:58
Миллион снарядов для Украины от ЕС имеет ключевое значение, - министр обороны Швеции Фото: министр обороны Швеции Пол Йонсон
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

В настоящее время Швеция председательствует в Евросоюзе и прилагает все усилия, чтобы активизировать поддержку внутри ЕС и выполнить обязательство предоставить Украине до 1 миллиона артиллерийских снарядов в течение одного года.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

"Это имеет ключевое значение", - сказал он в кулуарах рамштайновской конференции.

По его словам, ЕС действовал достаточно быстро. "Это предложение поступило от Эстонии несколько месяцев назад, и на встрече 20 марта этого года мы решили, что оно будет реализовываться. Конечно, время имеет значение, и мы не можем зацикливаться на дискуссиях о том, как мы будем осуществлять закупки", - сказал он.

Йонсон также отметил, что важно убедиться в том, что у ЕС есть промышленные мощности для фактической закупки этих снарядов и может производить их в достаточном количестве.

"Я думаю, что многие из нас имеют веские причины подумать как о стратегии ВПК, так и о том, что мы можем сделать, чтобы нарастить производство артиллерийских снарядов. У меня позавчера была встреча с еврокомиссаром Бретоном (комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, - ред.), он был в Швеции, он ездит по многим странам, и я приветствую это. Он путешествует по Европе, чтобы увидеть производство, поговорить с представителями отрасли, и мы готовы сделать все необходимое, чтобы нарастить производство. Дело не только в механизме закупок, но и в наращивании производственных мощностей", - добавил министр.

Напомним, Армин Паппергер, директор Rheinmetall, крупнейшего производителя боеприпасов Германии, заявил, что Европа и США способны производить больше, чем когда-либо сможет произвести Россия.

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