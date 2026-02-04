До мільйона за роботу під обстрілами: хто з цивільних може отримати виплати від держави

Працівники об’єктів критичної інфраструктури, зокрема медики, які постраждали через військову агресію РФ, мають право на одноразову виплату від держави. Її надають у разі поранення, встановлення інвалідності або загибелі працівника.
Про це пише РБК-України із посиланням на повідомлення КМДА.
Право на допомогу мають фахівці, чиї травми, поранення або захворювання пов’язані з виконанням професійних обов’язків під час бойових дій, авіаударів, бомбардувань чи інших збройних атак.
Йдеться про події, що сталися на території України після 24 лютого 2022 року.
Розмір одноразової грошової допомоги залежить від наслідків для здоров’я або факту загибелі працівника:
Для оформлення виплати постраждала особа або члени її родини мають дотримуватися визначеного алгоритму.
Насамперед необхідно отримати документ, що підтверджує вплив обстрілу чи іншої надзвичайної події на здоров’я або життя людини. Це може бути, зокрема, акт розслідування нещасного випадку. Саме цей документ підтверджує зв’язок поранення чи загибелі з виконанням професійних обов’язків в умовах війни.
Після збору необхідних документів заяву слід подати до Пенсійного фонду України. Звернутися можна до будь-якого територіального органу ПФУ незалежно від місця проживання.
Порядок призначення виплат та повний перелік документів визначені постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 року №1396 "Деякі питання соціального захисту працівників об’єктів критичної інфраструктури, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування".
Територіальний орган Пенсійного фонду перевіряє подані документи та обчислює розмір допомоги. Під час розрахунку враховують раніше отримані одноразові компенсації, якщо такі були. Виплата здійснюється коштом державного бюджету через Пенсійний фонд України.
