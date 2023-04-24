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Мільйон гривень за 5 днів. Волонтери збирають на коптери в Бахмут

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Бахмут, Понеділок 24 квітня 2023 13:44
Мільйон гривень за 5 днів. Волонтери збирають на коптери в Бахмут Фото: волонтери збирають гроші на коптери в Бахмут (РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Волонтери громадської організації VATRA збирають кошти на коптери для військових на найгарячіший напрямок бойових дій - Бахмутський. За п’ять днів зібрано 1 мільйон гривень, але потреба у коштах значно більша, збір триває.

Про це повідомила в коментарі РБК-Україна голова ГО VATRA Анастасія Рокитна.

За її словами, в Бахмуті сьогодні відбуваються одні з найзапекліших боїв по всій лінії фронту. Попри окупацію більшої частини міста, військові продовжують тримати оборону. Наразі на цьому напрямку перебуває бригада оперативного призначення НГУ "Рубіж". Волонтери збирають на коптери Mavic для цих військових.

Станом на 24 квітня VATRA зібрала 1 мільйон гривень. Втім, за їхніми словами, цього недостатньо, оскільки коптери коштують дорого. Найпростіший коптер - 100 тисяч гривень, а бійцям потрібні з тепловізійним прицілом, що в декілька разів дорожче.

Усі, хто бажають підтримати ініціативу волонтерів VATRA та допомогти військовим, долучайтесь фінансово.

Реквізити:

Моно - 5375411506472781 (Анастасія Рокитна)

Банка: https://send.monobank.ua/jar/2VA3WZvt1G

PayPal: a.rokytna@gmail.com

ГО Ватра UA173052990000026008015024247

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