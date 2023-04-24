ua ru
Пн, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Миллион гривен за 5 дней. Волонтеры собирают на коптеры в Бахмут

Новина українською →
Бахмут, Понедельник 24 апреля 2023 13:44
Миллион гривен за 5 дней. Волонтеры собирают на коптеры в Бахмут Фото: волонтеры собирают деньги на коптеры в Бахмут (РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Волонтеры общественной организации VATRA собирают средства на коптеры для военных на самое горячее направление боевых действий - Бахмутское. За пять дней собрано 1 миллион гривен, но потребность в средствах значительно больше, сбор продолжается.

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина глава ГО VATRA Анастасия Рокитная.

По ее словам, в Бахмуте сегодня проходят одни из самых ожесточенных боев по всей линии фронта. Несмотря на оккупацию большей части города, военные продолжают удерживать оборону. В настоящее время на этом направлении находится бригада оперативного назначения НГУ "Рубеж". Волонтеры собирают на коптеры Mavic для этих военных.

По состоянию на 24 апреля VATRA собрала 1 миллион гривен. Впрочем, по их словам этого недостаточно, поскольку коптеры стоят дорого. Самый простой коптер - 100 тысяч гривен, а бойцам нужны с тепловизионным прицелом, что в несколько раз дороже.

Все, кто хочет поддержать инициативу волонтеров VATRA и помочь военным, присоединяйтесь финансово.

Реквизиты:

Моно - 5375411506472781 (Анастасия Рокитная)

Банка: https://send.monobank.ua/jar/2VA3WZvt1G

PayPal: a.rokytna@gmail.com

ГО Ватра UA173052990000026008015024247

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нацгвардия Бахмут волонтери допомога армії сбор на ВСУ
NEWS
Сырский о Бахмуте: не только обороняем, но и контратакуем. Это дает выиграть время
Сырский о Бахмуте: не только обороняем, но и контратакуем. Это дает выиграть время
DAILY
Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году