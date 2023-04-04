Мільйон євро за годину чи як зірки футболу програють гроші

Безвідповідальна гра в онлайн казино може зіграти злий жарт із шанувальниками азартних розваг. Гіркий досвід подібної практики на собі відчув опальний футболіст із Бразилії, який транслював своє фіаско у прямому ефірі.

Азартні розваги, як відомо, вимагають від гравців відповідальності та холоднокровності. Рекомендації щодо дотримання цих правил публікують всі онлайн казино України та інші гральні компанії, які працюють у ліцензованому форматі. Але до цих рекомендацій прислухаються далеко не всі.

Неймар – одна із головних зірок світового футболу. Виступаючи у складі «Парі-сан-Жермен», бразилець заробляє колосальні гроші. Зокрема, місячний оклад форварда в столиці Франції дорівнює 4,083 мільйонам євро, що дозволяє йому періодично витрачати солідні суми в онлайн казино, покері та інших азартних сервісах.

На даному етапі футбольного сезону Неймар не виступає за свій клуб через травму. Проходячи відновлювальний процес, популярний футболіст стабільно з'являється на стрімінговому сервісі Twitch, де він демонструє глядачам свою гру в онлайн казино. Остання спроба бразильця збагатитися на слотах завершилася повним провалом. Протягом однієї години він програв увесь депозит, який становив 1 000 000 євро, що дорівнює його тижневій зарплаті у паризькому клубі.

Цікаво, що футболіст спочатку відреагував на такий провал істеричними сльозами, але потім заспокоївся, мабуть, згадавши, яку зарплату за контрактом йому нараховує чинний чемпіон Франції.

До речі, поки Неймар програє мільйонні суми онлайн казино, його команда продовжує терпіти невдачі у всіх турнірах. Після вильоту з Ліги чемпіонів, де футболісти «ПСЖ» двічі програли мюнхенській «Баварії», команда двічі програла у чемпіонаті Франції. Тепер «Марсель», за який виступає півзахисник збірної України Руслан Малиновський, відстає від парижан на шість очок, маючи непогані перспективи наздогнати лідера та нав'язати йому боротьбу за чемпіонський титул.