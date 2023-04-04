Миллион евро за час или как звезды футбола проигрывают деньги

Безответственная игра в онлайн казино может сыграть злую шутку с поклонниками азартных развлечений. Горький опыт подобной практики на себе прочувствовал опальный футболист из Бразилии, который транслировал свое фиаско в прямом эфире.

Азартные развлечения, как известно, требуют от игроков ответственности и хладнокровья. Рекомендации про соблюдения этих правил публикуют все онлайн казино Украины и другие игорные компании, работающие в лицензированном формате. Но, к этим рекомендациям прислушиваются далеко не все.

Неймар – одна из главных звезд мирового футбола. Выступая в составе «Пари-сан-Жермен», бразилец зарабатывает колоссальные деньги. А именно, месячный оклад форварда в столице Франции равен 4,083 миллионам евро, что позволяет ему периодически тратить солидные суммы в онлайн казино, покере и других азартных сервисах.

На данном этапе футбольного сезона Неймар не выступает за свой клуб из-за травмы. Проходя восстановительный процесс, популярный футболист стабильно появляется на стриминговом сервисе Twitch, где он демонстрирует зрителям свою игру в онлайн казино. Последняя попытка бразильца обогатиться на слотах, завершилась полным провалом. В течение одного часа он проиграл весь депозит, который составлял 1 000 000 евро, что равно его недельной зарплате в парижском клубе.

Примечательно, что футболист сначала отреагировал на такой провал истерическими слезами, но потом успокоился, вероятно, вспомнив о том, какую зарплату по контракту ему начисляет действующий чемпион Франции.

К слову, пока Неймар проигрывает миллионные суммы в онлайн казино, его команда продолжает теперь неудачи во всех турнирах. После вылета из Лиги чемпионов, где футболисты «ПСЖ» дважды проиграли мюнхенской «Баварии», команда дважды проиграла в чемпионате Франции. Теперь «Марсель», за который выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, отстает от парижан на шесть очков, имея неплохие перспективы догнать лидера и навязать ему борьбу за чемпионский титул.