Миллион на армию. Ветеран с протезом ноги поднялся на самые высокие вершины Карпат ради донатов

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикации ветерана в Instagram .

Все, ради ВСУ

Роман получил тяжелое ранение на фронте в мае 2022 года, после ампутации ноги ему установили протез. Однако, это не помешало ему в восхождении на самые высокие вершины Карпат ради закрытия сбора.

"Большой сбор 1 миллион гривен. Сам сбрасываю 5 тысяч. Иду жить в горы и вернусь, когда сбор закроется", - написал ветеран.

Свой поход Роман освещал в соцсетях. Уже через 4 дня сбор на миллион удалось закрыть. Собранные деньги Роман распределит между штурмовиками, операторами БПЛА и разведчиками, приобретя дроны, авто и средства РЭБ.

"Свыше 50 км прошел по горам, имея протез ноги, побывал на Петросе, Говерле, озере Несамовите, Шпицах. Прожил в горах 4 дня и 4 ночи - все для того, чтобы закрыть сбор в 1 миллион. Мы это сделали. Вы это сделали", - написал Роман.

Роман Колесник на Шпицах (фото: Instagram/dobryakproduction)

Колесник сначала поднялся на гору Петрос. Ее высота - 2020 метра. Это восхождение считается самым сложным в украинских Карпатах. Затем ветеран пошел на самую высокую вершину Украины - Говерлу, высота которой 2061 м, а затем на озеро Неистовое и на гору Шпицы, высота которой 1863 м.

Роман отмечал в соцсетях, что ему не легко давалось восхождение на протезе, тем более что с собой он нес 20 кг груза.

Роман "Добряк" Колесник прошел более 50 км в горах, чтобы собрать 1 миллион гривен на армию (фото: Instagram/dobryakproduction)