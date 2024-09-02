ua en ru
Пн, 02 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Миллион на армию. Ветеран с протезом ноги поднялся на самые высокие вершины Карпат ради донатов

Понедельник 02 сентября 2024 09:00
UA EN RU
Миллион на армию. Ветеран с протезом ноги поднялся на самые высокие вершины Карпат ради донатов Роман "Добряк" Колесник (фото: Instagram/dobryakproduction)
Автор: Василина Копытко

Ветеран Роман "Добряк" Колесник, бывший военный 3-й ОШБр, собрал 1 миллион гривен на армию, поднявшись на самые высокие вершины Карпат.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикации ветерана в Instagram.

Все, ради ВСУ

Роман получил тяжелое ранение на фронте в мае 2022 года, после ампутации ноги ему установили протез. Однако, это не помешало ему в восхождении на самые высокие вершины Карпат ради закрытия сбора.

"Большой сбор 1 миллион гривен. Сам сбрасываю 5 тысяч. Иду жить в горы и вернусь, когда сбор закроется", - написал ветеран.

Свой поход Роман освещал в соцсетях. Уже через 4 дня сбор на миллион удалось закрыть. Собранные деньги Роман распределит между штурмовиками, операторами БПЛА и разведчиками, приобретя дроны, авто и средства РЭБ.

"Свыше 50 км прошел по горам, имея протез ноги, побывал на Петросе, Говерле, озере Несамовите, Шпицах. Прожил в горах 4 дня и 4 ночи - все для того, чтобы закрыть сбор в 1 миллион. Мы это сделали. Вы это сделали", - написал Роман.

Миллион на армию. Ветеран с протезом ноги поднялся на самые высокие вершины Карпат ради донатовРоман Колесник на Шпицах (фото: Instagram/dobryakproduction)

Колесник сначала поднялся на гору Петрос. Ее высота - 2020 метра. Это восхождение считается самым сложным в украинских Карпатах. Затем ветеран пошел на самую высокую вершину Украины - Говерлу, высота которой 2061 м, а затем на озеро Неистовое и на гору Шпицы, высота которой 1863 м.

Роман отмечал в соцсетях, что ему не легко давалось восхождение на протезе, тем более что с собой он нес 20 кг груза.

Миллион на армию. Ветеран с протезом ноги поднялся на самые высокие вершины Карпат ради донатовРоман "Добряк" Колесник прошел более 50 км в горах, чтобы собрать 1 миллион гривен на армию (фото: Instagram/dobryakproduction)

Читайте также о том, что врачи растрогали историей раненого военного, которого спасли в Днепре.

Ранее мы писали о том, можно ли покупать льготные билеты с копией удостоверения УБД.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ветеран
NEWS
Обстрел Киева: продолжается ликвидация пожаров (фото последствий)
Обстрел Киева: продолжается ликвидация пожаров (фото последствий)
DAILY
Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России