Мільярдний контракт з Google: Apple готує радикальне оновлення Siri у 2026 році

Під час конференції Google Cloud Next 26 генеральний директор підрозділу Томас Куріан офіційно заявив про стратегічне партнерство з Apple.

Співпраця двох гігантів, яка оцінюється приблизно в 1 мільярд доларів на рік, дає Apple необхідний технологічний важіль для серйозної конкуренції у сфері ШІ.

"Після ретельної оцінки Apple визначила, що технологія штучного інтелекту Google забезпечує найкращу основу для моделей Apple Foundation Models", - зазначали у Google ще у січні.

Що отримає Apple від співпраці з Google?

Персоналізацію Siri - завдяки Gemini асистент навчиться відповідати на складні запити, базуючись на інформації з пошти, календаря та інших програм користувача.

WWDC 2026 як відправна точка - найбільш імовірним часом презентації оновленої системи називають червень 2026 року, коли Apple традиційно представляє оновлення своїх ОС.

Локальні моделі на пристроях - Apple вдалося адаптувати великі моделі Google під компактні версії, які зможуть працювати безпосередньо на iPhone без звернення до хмари, що пришвидшить відгук.

Питання приватності користувачів

Контракт із Google є одним із найдорожчих в історії Apple, проте він дозволяє компанії зберегти свій головний актив - довіру користувачів.

"Ми співпрацюємо з Apple як їхній пріоритетний хмарний постачальник для розробки наступного покоління Apple Foundation Models на базі технології Gemini", - заявив Томас Куріан під час свого виступу.

Важливо зазначити, що попри використання технологій Google, доступ до особистих даних користувачів Apple залишиться закритим для технологічного гіганта.

Всі обчислення, що стосуються персонального контексту, відбуватимуться на підконтрольних Apple серверах з найвищим рівнем безпеки. У компанії підкреслили: це дозволяє реалізувати обіцяну "обізнаність про екран" (on-screen awareness), не компрометуючи приватність.