Мільярдні збитки. Як держава розпоряджається цінними активами екс-власників "Приватбанку"

Наприкінці 2024 року "Приватбанк" продав на аукціоні частину права вимоги за кредитними договорами до ТОВ "Боріваж", що були видані під заставу зернового терміналу в порту "Південний". За результатами аукціону лот був проданий за зниженою вартістю — за 2 млрд гривень. Детальніше про це та те, як держава розпоряджається іншими цінними активами екс-власників "Приватбанку" — у статті РБК-Україна.

"У нас у тюрмі сидить найвпливовіший до мене олігарх за роки незалежності (Коломойський, — ред.), і ніхто не зміг із ним нічого зробити. Ні США, що вони тільки не робили через виведення грошей тощо. Є кримінальні справи в США. Ні Європа з ним нічого не могла зробити", — заявив президент Володимир Зеленський у нещодавньому інтервʼю Лексу Фрідману.

Втім, реальність складніша. Незабаром очікується ухвалення рішення Лондонського суду в справі за позовом ПриватБанку до колишніх власників.

Слухання завершилися восени 2023 року, а вердикт очікували на середину 2024-го. Однак суддя досі вивчає матеріали справи, а активи Коломойського та Боголюбова залишаються замороженими.

Так, серед заарештованих активів екс-приватівців — частка EVRAZ, нафтові активи (~$380 млн), металургійні активи в Україні та США (>$400 млн), хімічні активи (~$60 млн), сім Обленерго (~$80 млн), низку теле- та медіа компаній (~$69 млн), "Міжнародні авіалінії України", "Боріваж" та інші порти (~$20 млн), золотодобувну компанію Nsuta (Гана), яхти "Sirocco" та "Lauren L"/літаки (~$165 млн), інвестиційні портфоліо тощо.

У 2022 році держава примусово націоналізувала частки "Укрнафти" та "Укртатнафти". Втім, Коломойський назвав рішення "рейдерством" та оскаржує його, попри перебування під вартою.

Продажа порту

На тлі націоналізації активів МАУ держава продає ключові активи за знижкою. 23 грудня "ПриватБанк" виставив на продаж частину права вимоги за кредитними договорами до ТОВ "Боріваж" в розмірі майже 3 млрд 556 млн грн.

Стартова ціна лоту становила близько 3 млрд 428 млн грн. Але за результатами аукціону за участю всього одного учасника його продали за зниженою вартістю — за 2 млрд грн.

За словами колишнього акціонера "ПриватБанку" Олексія Мартинова, цим аукціоном державі було завдано збитків у розмірі не менше 3 млрд грн.

Крім того, "ПриватБанк" продав кредити ТОВ "Боріваж", попри судову заборону та відкриту кримінальну справу. Покупцем стала компанія, яку пов'язують із бізнесменом Сергієм Тігіпком.

Як писало РБК-Україна, НАБУ вже порушило кримінальну справу за фактом злочинної недбалості посадовців ПриватБанку. Йдеться про втрачені можливості стягнення компенсацій з Коломойського та Боголюбова, які, за оцінками НБУ, вивели з банку $5,5 млрд.

Без стратегії

Попри те, що з 2017 року банк мав удосталь часу для розробки стратегії повернення коштів, ефективних дій не вжито. За офіційними даними, Лондонським судом заморожено активи на понад $3 млрд, проте держава не демонструє рішучості в їх ефективному використанні.

Бажаючи уникнути сценарію, де суперяхта Lauren L вартістю $75 млн буде продана за ціною Renault Logan, необхідно переглянути підходи до реалізації цих активів.

В цілому ж, відсутність стратегічного бачення, непрозорі схеми продажів та байдужість до мільярдних втрат ставлять під сумнів здатність держави ефективно керувати націоналізованими активами.

У цьому контексті важливо забезпечити максимальну прозорість, притягнути до відповідальності осіб, винних у недбалості, та переглянути стратегію управління конфіскованими активами.