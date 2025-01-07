Миллиардные убытки. Как государство распоряжается ценными активами экс-владельцев "Приватбанка"

В конце 2024 года "Приватбанк" продал на аукционе часть права требования по кредитным договорам к ООО "Бориваж", которые были выданы под залог зернового терминала в порту "Южный". По результатам аукциона лот был продан по сниженной стоимости — за 2 млрд гривен. Подробнее об этом и о том, как государство распоряжается другими ценными активами экс-владельцев "Приватбанка" — в статье РБК-Украина.
"У нас в тюрьме сидит самый влиятельный до меня олигарх за годы независимости (Коломойский, — ред.), и никто не смог с ним ничего сделать. Ни США, что они только не делали из-за вывода денег и так далее. Есть уголовные дела в США. Ни Европа с ним ничего не могла сделать", — заявил президент Владимир Зеленский в недавнем интервью Лексу Фридману.
Впрочем, реальность сложнее. Вскоре ожидается принятие решения Лондонского суда в деле по иску ПриватБанка к бывшим владельцам.
Слушания завершились осенью 2023 года, а вердикт ожидали на середину 2024-го. Однако судья до сих пор изучает материалы дела, а активы Коломойского и Боголюбова остаются замороженными.
Так, среди арестованных активов экс-приватовцев — доля EVRAZ, нефтяные активы (~$380 млн), металлургические активы в Украине и США (>$400 млн), химические активы (~$60 млн), семь Облэнерго (~$80 млн), ряд теле- и медиа компаний (~$69 млн), "Международные авиалинии Украины", "Бориваж" и другие порты (~$20 млн), золотодобывающую компанию Nsuta (Гана), яхты "Sirocco" и "Lauren L"/самолеты (~$165 млн), инвестиционные портфолио и т.д.
В 2022 году государство принудительно национализировало доли "Укрнафты" и "Укртатнафты". Впрочем, Коломойский назвал решение "рейдерством" и оспаривает его, несмотря на пребывание под стражей.
На фоне национализации активов МАУ государство продает ключевые активы по скидке. 23 декабря "ПриватБанк" выставил на продажу часть права требования по кредитным договорам к ООО "Бориваж" в размере почти 3 млрд 556 млн грн.
Стартовая цена лота составляла около 3 млрд 428 млн грн. Но по результатам аукциона с участием всего одного участника его продали по сниженной стоимости — за 2 млрд грн.
По словам бывшего акционера "ПриватБанка" Алексея Мартынова, этим аукционом государству был нанесен ущерб в размере не менее 3 млрд грн.
Кроме того, "ПриватБанк" продал кредиты ООО "Бориваж", несмотря на судебный запрет и открытое уголовное дело. Покупателем стала компания, которую связывают с бизнесменом Сергеем Тигипко.
Как писало РБК-Украина, НАБУ уже возбудило уголовное дело по факту преступной халатности должностных лиц ПриватБанка. Речь идет об упущенных возможностях взыскания компенсаций с Коломойского и Боголюбова, которые, по оценкам НБУ, вывели из банка $5,5 млрд.
Несмотря на то, что с 2017 года у банка было достаточно времени для разработки стратегии возврата средств, эффективные действия не предприняты. По официальным данным, Лондонским судом заморожены активы на более чем $3 млрд, однако государство не демонстрирует решимости в их эффективном использовании.
Желая избежать сценария, где суперяхта Lauren L стоимостью $75 млн будет продана по цене Renault Logan, необходимо пересмотреть подходы к реализации этих активов.
В целом, отсутствие стратегического видения, непрозрачные схемы продаж и равнодушие к миллиардным потерям ставят под сомнение способность государства эффективно управлять национализированными активами.
В этом контексте важно обеспечить максимальную прозрачность, привлечь к ответственности лиц, виновных в халатности, и пересмотреть стратегию управления конфискованными активами.