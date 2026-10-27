Мільярди на відбудову. Як компанії з оточення Івана Федорова отримують державні підряди

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Підприємства з оточення Івана Федорова масово отримують контракти на фортифікації, укриття та лікарні.

Після призначення Федорова очільником Держвідновлення географія замовлень окремих компаній розширилася, а вартість нових контрактів сягнула мільярдів гривень.

Ключові підрядники фігурують у провадженнях НАБУ, БЕБ і СБУ, а також у перевірках ДАСУ щодо можливих порушень, змов і завищення цін.

На відповідальні посади у сфері закупівель та відновлення призначили колишніх посадовців із Мелітополя.

Фігуранти відкидають обвинувачення, однак сукупність ділових і кадрових зв’язків, масштаб контрактів та питання до окремих закупівель потребують уваги до прозорості процедур і можливого конфлікту інтересів.

На початку вересня 2026 року Іван Федоров очолив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Відомство відповідає за відбудову й реконструкцію важливих інфраструктурних об’єктів – від фортифікацій і захисту енергетики до лікарень, шкільних укриттів і доріг.

Після призначення Федорова на національний рівень увага журналістів зосередилася на посадовцях і підрядниках, із якими він працював у Запорізькій області.

У Мелітополі ці компанії ремонтували школи й будували льодову арену, а в області зводили фортифікації, підземні школи, лікарняні корпуси, укриття для енергетичних об’єктів і житло для переселенців. Частина підприємств згодом отримувала контракти від служб відновлення в інших областях.

Звичайно, сам факт давнього знайомства чи спільної роботи ще нічого не доводить. Але коли компанії, що виросли з колишнього професійного та політичного оточення посадовця, починають системно отримувати мільярдні державні замовлення – особливо в сфері відбудови – виникають цілком конкретні питання. Як саме їх обирали? Чи була реальна конкуренція? І чи відповідали можливості цих підрядників масштабам отриманих замовлень?

Мелітополь: бізнесові та політичні зв’язки до 2024 року

Наприкінці 2000-х років Федоров разом із батьком заснував приватне підприємство "Центр комп’ютерної томографії" та керував ним до 2013 року. У 2009-2014 роках він був співзасновником ще чотирьох компаній, зокрема будівельного ПП "Альбатрос". У цій компанії в 2000-х роках працював Костянтин Машуков – тесть Сергія Біловола, якого згодом згадували в журналістських матеріалах про підрядників регіону.

Паралельно Федоров розпочав політичну кар’єру: у 2009 році став помічником депутата, а у 2010-му – депутатом Мелітопольської міської ради. У міськраді тоді працював і Сергій Мінько, який згодом став мером Мелітополя та народним депутатом. Мінько також був пов’язаний із групою компаній "Мелітопольська черешня".

Після Революції гідності Мінько став секретарем міськради, а згодом очолив місто й призначив Федорова своїм заступником. Пізніше Мінько пройшов до Верховної Ради. Федоров ненадовго переїхав до Києва, де очолив департамент транспортної інфраструктури КМДА, але приблизно за три місяці повернувся до Запоріжжя. Там він близько року працював заступником голови ОДА Віталія Туренка й водночас залишався радником Мінька.

У 2020 році Федоров очолив обласну організацію політичного проєкту "Команда Сергія Мінька", а згодом став міським головою Мелітополя. Політична співпраця супроводжувалася перетинами в бізнесі, а компанії, пов’язані з людьми з цього кола, згодом брали участь у державних і місцевих закупівлях.

На початку 2010-х Федоров керував ТОВ "Єдиний розрахунковий центр Мелітополя", співзасновницею якого була дружина Мінька. Пізніше мати Федорова стала співзасновницею ТОВ "Добробут-СР". Компанію очолював Павло Тімофєєв – юрист партії Мінька. Підприємства, пов’язані з людьми з цього кола, брали участь у державних і місцевих закупівлях.

Серед підрядників були компанії, пов’язані із Сергієм Колосом із Макіївки. Від 2015 року вони отримали в Запорізькій області підрядів більш ніж на 590 млн грн, більшість – від Мелітопольської міськради. До переліку входили ТОВ "АБЗ Промбуд", ТОВ "ТД Магнум", яке використовувало техніку "АБЗ Промбуд", і ПП "Візіт-М", що отримало в користування потужності комунального Мелітопольського асфальтобетонного заводу.

Серед співвласників ПП "Візіт-М" була Вікторія Бінчева. Родичка чоловіка Бінчевої очолювала ПП "Центр комп’ютерної томографії", власниками якого були батьки Федорова. Інший співвласник і директор "Візіт-М" Володимир Супрун у 2012-2015 роках керував відділом постачання та продажів ТОВ "Мелітопольська черешня", бренд якого належав Міньку.

У 2018-2022 роках, коли Федоров працював в обласній адміністрації, а згодом очолював Мелітополь, у регіоні працювали компанії, які пізніше отримували й державні замовлення. Серед них – ТОВ "Мелсіті", що будувало льодову арену, дитячу лікарню та навчальні заклади; ТОВ "Компанія Позитив", яке ремонтувало школи; ТОВ "Акві-Буд" і ТОВ "Віват-Буд", яке пов’язували із заступником голови ОДА з питань будівництва Володимиром Тарасенком.

Запорізька область: призначення та великі підряди у 2024-2025 роках

У лютому 2024 року Федоров очолив Запорізьку обласну військову адміністрацію. На низку посад у сфері відновлення, будівництва й закупівель призначили людей, які раніше працювали в Мелітополі або Запоріжжі.

Директоркою ДП "Місцеві дороги Запорізької області" стала колишня керівниця міського департаменту капітального будівництва Вікторія Репашевська. Колишні заступники мера Михайло Семікін та Олександр Щербаков стали заступниками голови ОВА. Каріна Керімова, яка раніше була антикорупційною уповноваженою Мелітопольського виконкому, стала заступницею начальника управління оборонної роботи та очолила відділ закупівель, відповідальний за фортифікації.

Службу відновлення в Запорізькій області очолила Інна Внукова, яка раніше була першим заступником директора департаменту ЖКГ і керувала відділом капітального ремонту Запорізької міськради. Лікарню екстреної допомоги в Запоріжжі очолив брат Івана Федорова – Олександр. Це сталося після закупівлі робіт із реставрації лікарняної будівлі. Секретаркою міськради, яка виконувала обов’язки міського голови, стала Регіна Харченко.

Так, ці кадрові зміни самі по собі не доводять конфлікту інтересів. Водночас вони важливі для розуміння того, хто відповідав за організацію закупівель, вибір підрядників і контроль за виконанням робіт.

Після цих призначень компанії, які раніше працювали в регіоні, отримували великі бюджетні контракти. Мелітопольська районна державна адміністрація на підконтрольній Україні території та управління капітального будівництва ОВА уклали 22 угоди на зведення фортифікацій загальною вартістю понад 1 млрд грн. Основними виконавцями стали "Акві-Буд", "Віват-Буд" і "Мелсіті". Раніше "Акві-Буд" обслуговувала об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

За даними "Запорізького центру розслідувань", одним із основних постачальників для фортифікацій була компанія "Фундамент-Л" Сергія Біловола, знайомого з Федоровим ще з 2000-х років. Частину коштів за взводні опорні пункти "Мелсіті" перерахувала ФОПу батька Біловола.

Ще один великий напрям – шкільні укриття. За інформацією ЗЦР, ДП "Місцеві дороги Запорізької області" спрямувало на укриття для шкіл і дитсадків 2,4 млрд грн. Підряди отримали "Компанія Позитив", "Мелсіті", новостворене ТОВ "Кальміус" та ТОВ "Еско Запоріжжя".

"Кальміус" отримав перші замовлення приблизно через місяць після реєстрації, коли в компанії працювало лише кілька людей. Ще 1,1 млрд грн коштів ЄС надійшли "Мелсіті", "Кальміусу" та ТОВ "Інтерпрофсервіс". "Кальміус" також отримав підряди на понад 530 млн грн для будівництва дитячої лікарні та реставрації одного з корпусів міської лікарні. ТОВ "Інтерпен-Д" уклало контракт на 525 млн грн на роботи в лікарні екстреної допомоги, яку очолював брат Федорова. Постачальником у частині цих робіт було ТОВ "Альянс Сом".

Обставини появи "Кальміуса" на ринку державних закупівель окремо досліджували "Наші гроші". За даними видання, компанію зареєстрували 7 березня 2025 року зі статутним капіталом 5 тис. грн, а вже за кілька тижнів вона почала отримувати державні замовлення. Три контракти, про які писали журналісти, мали загальну вартість близько 659 млн грн. Як підтвердження досвіду компанія подала договір субпідряду з ТОВ "Компанія Позитив". На момент першого субпідряду в "Кальміусі" був лише директор; згодом у штаті зареєстрували ще чотирьох працівників.

Швидкий вихід новоствореної компанії на великі закупівлі й став предметом пильної журналістської уваги. За інформацією "Наших грошей", ці закупівлі перебували під моніторингом Державної аудиторської служби, зокрема через питання до документів щодо ресурсів і матеріалів.

Великі контракти отримували й компанії, залучені до захисту енергетичних об’єктів. "Віват-Буд", "Кальміус" та "Інтерпрофсервіс" отримали значну частину майже 3 млрд грн, виділених на ці роботи Службою відновлення та ДП "Місцеві дороги". За даними оприлюднених матеріалів, після укладання додаткових угод вартість договорів у середньому зросла на 70%.

"Кальміус" також постачав антидронові сітки, а "Мелсіті" ремонтувала житло для внутрішньо переміщених осіб і будівлі обласного управління ДСНС.

У 2025 році Управління оборонної роботи ОДА перерахувало 510 тис. грн ФОПу Олегу Єгоркіну, який є директором ТОВ "Альянс Сом". Частину проєктів підземних шкіл розробляло ТОВ "Градпроект-М", яким керував його брат Максим Єгоркін; він також здійснював технічний нагляд як ФОП.

Після призначення до Держвідновлення: нові контракти у 2026 році

На початку вересня 2026 року Кабінет Міністрів призначив Федорова головою Держвідновлення. Уже за кілька тижнів ТОВ "Кальміус" отримало нові контракти від Служб відновлення Запорізької та Дніпропетровської областей загальною вартістю близько 2,1 млрд грн. Йшлося про облаштування антидронового захисту доріг у Запорізькій області та захист енергетичних об’єктів на Дніпропетровщині.

За даними "Наших грошей", запорізький контракт на антидроновий захист становив близько 1,1 млрд грн. На закупівлю подалася лише одна компанія – "Кальміус". Журналісти порівняли вартість окремих робіт з аналогічними закупівлями на Харківщині й дійшли висновку, що ціни на металеві опори та монтаж сіток у запорізькому договорі були приблизно втричі вищими, а на дротяні розтяжки – приблизно в півтора раза.

Ще близько 1,1 млрд грн "Кальміус" отримав від Служби відновлення в Дніпропетровській області за двома договорами на захист енергетичних об’єктів. За даними журналістів, кожен із них коштував понад 515 млн грн і був укладений без відкритих торгів. Вартість окремих матеріалів у цих договорах, як зазначало видання, не була публічно доступною.

Таким чином, за підрахунками "Наших грошей", загальна вартість контрактів "Кальміуса" за приблизно півтора року роботи сягнула 5,6 млрд грн, з яких близько 2,1 млрд грн припали на період після призначення Федорова. Компанія, створена у 2025 році, за короткий час стала виконавцем великих робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

11 вересня Федорова обрали співголовою Ради оборони Запорізької області. Отже, після переходу на національний рівень він зберіг роль у регіональній системі оборони, тоді як компанії, які раніше працювали в області, продовжували отримувати нові замовлення. Сам по собі цей збіг не доводить втручання посадовця в закупівлі, однак робить особливо важливими прозорість процедур і пояснення щодо вибору підрядників.

Підрядники, зв’язки та розслідування

У журналістських матеріалах про ділові зв’язки місцевих посадовців неодноразово згадували Миколу Бєлого, співвласника ТОВ "Укрмедгрупа". Деякі публікації називали його кумом Федорова та звертали увагу на спільні перетини кордону. З Бєлим журналісти пов’язували "Компанію Позитив", групу "Віконда", "Інтерпрофсервіс" та "Еско Запоріжжя". Інші матеріали порушували питання про можливі ділові зв’язки з "Мелсіті", "Кальміусом" і "Акві-Будом".

У розслідуванні "Локатор-медіа" журналісти стверджували, що через Бєлого могли здійснюватися виплати в розмірі до 10% вартості контрактів із подальшим переказом у криптовалюту (це твердження медіа потребує доказів не є встановленим фактом без відповідного процесуального рішення).

Окреме питання – повідомлення джерел про можливе призупинення оплат за вже виконані роботи іншими підрядниками. За твердженнями, наведеними в матеріалах розслідування, такі затримки могли використовуватися для отримання неправомірної вигоди за відновлення платежів.

Деякі компанії з цього кола згадувалися в кримінальних провадженнях і перевірках. Ще у 2017 році "Компанія Позитив" фігурувала у провадженні щодо можливих зловживань під час встановлення вікон у школах Енергодара. Від 2024 до 2025 року вона отримала від ДП "Місцеві дороги Запорізької області" підряди майже на 1 млрд грн. За даними "Наших грошей", у квітні 2025 року Антимонопольний комітет вніс "Компанію Позитив" до переліку порушників через змову на іншому тендері.

У 2024-2025 роках "Мелсіті", "Акві-Буд", "Морена СК" та "Альянс Сом" згадувалися у провадженні Бюро економічної безпеки щодо можливих зловживань під час будівництва фортифікацій. "Адонія", "Альянс Сом" та "Ізі Буд Маркет" фігурували в матеріалах про провадження СБУ щодо ймовірної змови з посадовцями та можливого завищення цін на 30% (про компанії та їхні зв’язки також писала Антикорупційна правозахисна рада).

Інші справи стосувалися медичних об’єктів. "Інтерпен-Д" згадується у справі НАБУ щодо реставрації лікарні екстреної допомоги в Запоріжжі, а "Кальміус" – у матеріалах щодо можливого завищення вартості будівництва дитячої лікарні. "Компанія Позитив", "Еско Запоріжжя" та "Інтерпрофсервіс" також фігурували у висновках Держаудитслужби й рішеннях Антимонопольного комітету щодо закупівель і виконання договорів. Окремо медіа повідомляли про провадження щодо коштів Національної служби здоров’я України, у якому згадувалася "Укрмедгрупа".

Ще один аспект – залучення "Кальміусом" субпідрядників і орендованої техніки. За матеріалом "Наших грошей" про контракти на антидроновий захист, компанія орендувала обладнання у "Морена СК", яку згадували в матеріалах БЕБ щодо можливого привласнення коштів, виділених на фортифікації. За версією слідства, із цією компанією був пов’язаний Сергій Біловол, якого згадували у відповідному провадженні.

Чому це важливо для відбудови

Через два місяці після призначення Федорова головою Держагентства відновлення компанія "Кальміус" отримала нові контракти на кілька мільярдів гривень. Національні та регіональні медіа неодноразово зверталися до "героїв відбудови" із проханням пояснити ділові зв’язки та масштаби підрядів компаній, які працювали в Запорізькій області.

Сам тоді ще голова Запорізької ОВА заперечував будь-які зв’язки з цими фірмами, а запитання про стосунки з Біловолом і Міньком проігнорував.

Так само будь-який зв’язок заперечували формальний власник "Кальміуса" Данило Сандирєв і народний депутат Сергій Мінько.

Натомість Сергій Біловол визнав ділові стосунки з "Кальміусом" і "Морена СК".

Микола Бєлий заявив, що не має жодного впливу на проведення публічних закупівель. У ДП "Місцеві дороги Запорізької області" заперечують будь-які схеми, а залучення пов’язаних структур як підрядників не вважають проблемою.

Ці позиції важливі для оцінки ситуації, однак ключові питання залишаються предметом перевірки: чи була конкуренція під час закупівель, чи обґрунтовані ціни на роботи, як перевіряли ресурси підрядників і чи були належно врегульовані можливі конфлікти інтересів.

Йдеться не лише про Івана Федорова або окремі компанії. Від того, як держава обирає підрядників, контролює витрати та реагує на можливі порушення, залежить ефективність використання коштів на фортифікації, захист енергетики, лікарні й укриття. Частина цих проєктів фінансується за підтримки міжнародних партнерів, тому прозорість закупівель має значення і для довіри до України.

Саме тому наведені факти потребують не політичних оцінок, а чітких відповідей від відповідальних органів. Якщо порушень не було, відкриті документи й пояснення замовників можуть це підтвердити. Якщо ж перевірки встановлять зловживання, держава має забезпечити належну правову оцінку та відповідальність винних.

У центрі цієї історії – не персональні звинувачення, а суспільний інтерес: щоб кошти на відбудову працювали на безпеку й відновлення країни, а рішення про їх використання були прозорими, обґрунтованими та підзвітними.