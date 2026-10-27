Миллиарды на восстановление. Как компании из окружения Ивана Федорова получают господряды

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Предприятия из окружения Ивана Федорова массово получают контракты на фортификации, укрытия и больницы.

После назначения Федорова главой Госагентства восстановления география заказов отдельных компаний расширилась, а стоимость новых контрактов достигла миллиардов гривен.

Ключевые подрядчики фигурируют в производствах НАБУ, БЭБ и СБУ, а также в проверках ГАСУ относительно возможных нарушений, сговоров и завышения цен.

На ответственные должности в сфере закупок и восстановления назначили бывших чиновников из Мелитополя.

Фигуранты отвергают обвинения, однако совокупность деловых и кадровых связей, масштаб контрактов и вопросы к отдельным закупкам требуют внимания к прозрачности процедур и возможному конфликту интересов.

В начале сентября 2026 года Иван Федоров возглавил Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Ведомство отвечает за восстановление и реконструкцию важных инфраструктурных объектов – от фортификаций и защиты энергетики до больниц, школьных укрытий и дорог.

После назначения Федорова на национальный уровень внимание журналистов сосредоточилось на чиновниках и подрядчиках, с которыми он работал в Запорожской области.

В Мелитополе эти компании ремонтировали школы и строили ледовую арену, а в области возводили фортификации, подземные школы, больничные корпуса, укрытия для энергетических объектов и жилье для переселенцев. Часть предприятий впоследствии получала контракты от служб восстановления в других областях.

Разумеется, сам факт давнего знакомства или совместной работы еще ничего не доказывает. Но когда компании, выросшие из бывшего профессионального и политического окружения чиновника, начинают системно получать миллиардные государственные заказы – особенно в сфере восстановления – возникают вполне конкретные вопросы. Как именно их выбирали? Была ли реальная конкуренция? И соответствовали ли возможности этих подрядчиков масштабам полученных заказов?

Мелитополь: деловые и политические связи до 2024 года

В конце 2000-х годов Федоров вместе с отцом основал частное предприятие "Центр компьютерной томографии" и руководил им до 2013 года. В 2009–2014 годах он был соучредителем еще четырех компаний, в том числе строительного ЧП "Альбатрос". В этой компании в 2000-х годах работал Константин Машуков – тесть Сергея Беловола, которого впоследствии упоминали в журналистских материалах о подрядчиках региона.

Параллельно Федоров начал политическую карьеру: в 2009 году стал помощником депутата, а в 2010-м – депутатом Мелитопольского городского совета. В горсовете тогда работал и Сергей Минько, который впоследствии стал мэром Мелитополя и народным депутатом. Минько также был связан с группой компаний "Мелитопольская черешня".

После Революции достоинства Минько стал секретарем горсовета, а затем возглавил город и назначил Федорова своим заместителем. Позже Минько прошел в Верховную Раду. Федоров ненадолго переехал в Киев, где возглавил департамент транспортной инфраструктуры КГГА, но примерно через три месяца вернулся в Запорожье. Там он около года работал заместителем главы облгосадминистрации Виталия Туренка и одновременно оставался советником Минько.

В 2020 году Федоров возглавил областную организацию политического проекта "Команда Сергея Минько", а впоследствии стал городским головой Мелитополя. Политическое сотрудничество сопровождалось пересечениями в бизнесе, а компании, связанные с людьми из этого круга, впоследствии участвовали в государственных и местных закупках.

В начале 2010-х Федоров руководил ООО "Единый расчетный центр Мелитополя", соучредителем которого была жена Минько. Позже мать Федорова стала соучредителем ООО "Добробут-СР". Компанию возглавлял Павел Тимофеев – юрист партии Минько. Предприятия, связанные с людьми из этого круга, участвовали в государственных и местных закупках.

Среди подрядчиков были компании, связанные с Сергеем Колосом из Макеевки. С 2015 года они получили в Запорожской области подряды на сумму более 590 млн грн, большинство – от Мелитопольского горсовета. В перечень входили ООО "АБЗ Промбуд", ООО "ТД Магнум", использовавшее технику "АБЗ Промбуд", и ЧП "Визит-М", получившее в пользование мощности коммунального Мелитопольского асфальтобетонного завода.

Среди совладельцев ЧП "Визит-М" была Виктория Бинчева. Родственница мужа Бинчевой возглавляла ЧП "Центр компьютерной томографии", владельцами которого были родители Федорова. Другой совладелец и директор "Визит-М" Владимир Супрун в 2012–2015 годах руководил отделом снабжения и продаж ООО "Мелитопольская черешня", бренд которого принадлежал Минько.

В 2018–2022 годах, когда Федоров работал в областной администрации, а затем возглавлял Мелитополь, в регионе работали компании, которые позже получали и государственные заказы. Среди них – ООО "Мелсити", строившее ледовую арену, детскую больницу и учебные заведения; ООО "Компания Позитив", ремонтировавшее школы; ООО "Акви-Буд" и ООО "Виват-Буд", которое связывали с заместителем главы ОГА по вопросам строительства Владимиром Тарасенко.

Запорожская область: назначения и крупные подряды в 2024–2025 годах

В феврале 2024 года Федоров возглавил Запорожскую областную военную администрацию. На ряд должностей в сфере восстановления, строительства и закупок назначили людей, которые ранее работали в Мелитополе или Запорожье.

Директором госпредприятия "Местные дороги Запорожской области" стала бывшая руководительница городского департамента капитального строительства Виктория Репашевская. Бывшие заместители мэра Михаил Семикин и Александр Щербаков стали заместителями главы ОВА. Карина Керимова, ранее занимавшая должность антикоррупционного уполномоченного Мелитопольского исполкома, стала заместителем начальника управления оборонной работы и возглавила отдел закупок, отвечающий за фортификации.

Службу восстановления в Запорожской области возглавила Инна Внукова, ранее занимавшая должность первого заместителя директора департамента ЖКХ и руководившая отделом капитального ремонта Запорожского горсовета. Больницу экстренной помощи в Запорожье возглавил брат Ивана Федорова – Александр. Это произошло после закупки работ по реставрации здания больницы. Секретарем горсовета, исполнявшей обязанности городского головы, стала Регина Харченко.

Да, эти кадровые изменения сами по себе не доказывают наличия конфликта интересов. В то же время они важны для понимания того, кто отвечал за организацию закупок, выбор подрядчиков и контроль за исполнением работ.

После этих назначений компании, ранее работавшие в регионе, получали крупные бюджетные контракты. Мелитопольская районная государственная администрация на подконтрольной Украине территории и управление капитального строительства ОВА заключили 22 соглашения на возведение фортификаций общей стоимостью более 1 млрд грн. Основными исполнителями стали "Акви-Буд", "Виват-Буд" и "Мелсити". Ранее "Акви-Буд" обслуживала объединения совладельцев многоквартирных домов.

По данным "Запорожского центра расследований", одним из основных поставщиков для фортификаций была компания "Фундамент-Л" Сергея Беловола, знакомого с Федоровым еще с 2000-х годов. Часть средств за взводные опорные пункты "Мелсити" перечислила ФЛП отцу Беловола.

Еще одно крупное направление – школьные укрытия. По информации ЗЦР, госпредприятие "Местные дороги Запорожской области" направило на укрытия для школ и детских садов 2,4 млрд грн. Подряды получили "Компания Позитив", "Мелсити", недавно созданное ООО "Кальмиус" и ООО "Эско Запорожье".

"Кальмиус" получил первые заказы примерно через месяц после регистрации, когда в компании работало всего несколько человек. Еще 1,1 млрд грн средств ЕС поступили "Мелсити", "Кальмиусу" и ООО "Интерпрофсервис". "Кальмиус" также получил подряды на сумму более 530 млн грн на строительство детской больницы и реставрацию одного из корпусов городской больницы. ООО "Интерпен-Д" заключило контракт на 525 млн грн на работы в больнице экстренной помощи, которую возглавлял брат Федорова. Поставщиком в части этих работ было ООО "Альянс Сом".

Обстоятельства появления "Кальмиуса" на рынке государственных закупок отдельно исследовали "Наші гроші". По данным издания, компанию зарегистрировали 7 марта 2025 года с уставным капиталом 5 тыс. грн, а уже через несколько недель она начала получать государственные заказы. Три контракта, о которых писали журналисты, имели общую стоимость около 659 млн грн. В подтверждение опыта компания предоставила договор субподряда с ООО «Компания Позитив». На момент первого субподряда в "Кальмиусе" был только директор; позднее в штат зарегистрировали еще четырех сотрудников.

Быстрый выход новосозданной компании на крупные закупки и стал предметом журналистского внимания. По информации "Наших грошей", эти закупки находились под мониторингом Государственной аудиторской службы, в частности из-за вопросов к документам относительно ресурсов и материалов.

Крупные контракты получали и компании, привлеченные к защите энергетических объектов. "Виват-Буд", "Кальмиус" и "Интерпрофсервис" получили значительную часть почти 3 млрд грн, выделенных на эти работы Службой восстановления и госпредприятием "Местные дороги". По данным опубликованных материалов, после заключения дополнительных соглашений стоимость договоров в среднем выросла на 70%.

"Кальмиус" также поставлял антидроновые сетки, а "Мелсити" ремонтировала жилье для внутренне перемещенных лиц и здания областного управления ГСЧС.

В 2025 году Управление оборонной работы ОГА перечислило 510 тыс. грн ФЛП Олегу Егоркину, который является директором ООО "Альянс Сом". Часть проектов подземных школ разрабатывало ООО "Градпроект-М", которым руководил его брат Максим Егоркин; он также осуществлял технический надзор как ФЛП.

После назначения в Госагентство восстановления: новые контракты в 2026 году

В начале сентября 2026 года Кабинет министров назначил Федорова главой Госагентства восстановления. Уже через несколько недель ООО "Кальмиус" получило новые контракты от Служб восстановления Запорожской и Днепропетровской областей общей стоимостью около 2,1 млрд грн. Речь шла об обустройстве антидроновой защиты дорог в Запорожской области и защите энергетических объектов в Днепропетровской области.

По данным "Наших грошей", запорожский контракт на антидроновую защиту составлял около 1,1 млрд грн. На закупку подалась только одна компания – "Кальмиус". Журналисты сравнили стоимость отдельных работ с аналогичными закупками в Харьковской области и пришли к выводу, что цены на металлические опоры и монтаж сеток в запорожском договоре были примерно втрое выше, а на проволочные растяжки – примерно в полтора раза.

Еще около 1,1 млрд грн "Кальмиус" получил от Службы восстановления в Днепропетровской области по двум договорам на защиту энергетических объектов. По данным журналистов, каждый из них стоил более 515 млн грн и был заключен без открытых торгов. Стоимость отдельных материалов в этих договорах, как отмечало издание, не была публично доступна.

Таким образом, по подсчетам "Наших денег", общая стоимость контрактов "Кальмиуса" за примерно полтора года работы достигла 5,6 млрд грн, из которых около 2,1 млрд грн пришлись на период после назначения Федорова. Компания, созданная в 2025 году, за короткое время стала исполнителем крупных работ на объектах критической инфраструктуры.

11 сентября Федорова избрали сопредседателем Совета обороны Запорожской области. Таким образом, после перехода на национальный уровень он сохранил роль в региональной системе обороны, тогда как компании, ранее работавшие в области, продолжали получать новые заказы. Само по себе это совпадение не доказывает вмешательства должностного лица в закупки, однако делает особенно важными прозрачность процедур и объяснения относительно выбора подрядчиков.

Подрядчики, связи и расследования

В журналистских материалах о деловых связях местных чиновников неоднократно упоминали Николая Белого, совладельца ООО "Укрмедгрупп". Некоторые публикации называли его кумом Федорова и обращали внимание на их совместные пересечения границы. С Белым журналисты связывали "Компанию Позитив", группу "Виконда", "Интерпрофсервис" и "Эско Запорожье". Другие материалы поднимали вопрос о возможных деловых связях с "Мелсити", "Кальмиусом" и "Акви-Будом".

В расследовании "Локатор-медиа" журналисты утверждали, что через Белого могли осуществляться выплаты в размере до 10% стоимости контрактов с последующим переводом средств в криптовалюту (это утверждение медиа требует доказательств и не является установленным фактом без соответствующего процессуального решения).

Отдельный вопрос – сообщения источников о возможной приостановке оплат за уже выполненные работы другим подрядчикам. Согласно утверждениям, приведенным в материалах расследования, такие задержки могли использоваться для получения неправомерной выгоды за возобновление платежей.

Некоторые компании из этого круга упоминались в уголовных производствах и проверках. Еще в 2017 году "Компания Позитив" фигурировала в производстве о возможных злоупотреблениях при установке окон в школах Энергодара. В 2024–2025 годах она получила от госпредприятия "Местные дороги Запорожской области" подряды почти на 1 млрд грн. По данным "Наших денег", в апреле 2025 года Антимонопольный комитет внес "Компанию Позитив" в перечень нарушителей из-за сговора на другом тендере.

В 2024-2025 годах "Мелсити", "Акви-Буд", "Морена СК" и "Альянс Сом" упоминались в производстве Бюро экономической безопасности о возможных злоупотреблениях при строительстве фортификаций. "Адония", "Альянс Сом" и "Изи Буд Маркет" фигурировали в материалах о производстве СБУ относительно вероятного сговора с должностными лицами и возможного завышения цен на 30%. О компаниях и их связях также писала Антикоррупционная правозащитная рада.

Другие дела касались медицинских объектов. "Интерпен-Д" упоминается в деле НАБУ о реставрации больницы экстренной помощи в Запорожье, а "Кальмиус" – в материалах о возможном завышении стоимости строительства детской больницы. "Компания Позитив", "Эско Запорожье" и "Интерпрофсервис" также фигурировали в выводах Госаудитслужбы и решениях Антимонопольного комитета относительно закупок и исполнения договоров. Отдельно СМИ сообщали о производстве относительно средств Национальной службы здоровья Украины, в котором упоминалась "Укрмедгрупп".

Еще один аспект – привлечение "Кальмиусом" субподрядчиков и арендованной техники. Согласно материалу "Наших денег" о контрактах на антидроновую защиту, компания арендовала оборудование у "Морена СК", которую упоминали в материалах БЭБ о возможном присвоении средств, выделенных на фортификации. По версии следствия, с этой компанией был связан Сергей Беловол, которого упоминали в соответствующем производстве.

Почему это важно для восстановления

Спустя два месяца после назначения Федорова главой Госагентства восстановления компания "Кальмиус" получила новые контракты на несколько миллиардов гривен. Национальные и региональные медиа неоднократно обращались к "героям восстановления" с просьбой объяснить деловые связи и масштабы подрядов компаний, работавших в Запорожской области.

Сам тогда еще глава Запорожской ОВА отрицал любые связи с этими фирмами, а вопросы об отношениях с Беловолом и Минько проигнорировал.

Связь с компаниями также отрицали формальный владелец "Кальмиуса" Данило Сандирев и народный депутат Сергей Минько.

В свою очередь, Сергей Беловол признал деловые отношения с "Кальмиусом" и "Морена СК".

Николай Белый заявил, что не имеет никакого влияния на проведение публичных закупок. В госпредприятии "Местные дороги Запорожской области" отрицают какие-либо схемы, а привлечение связанных структур в качестве подрядчиков не считают проблемой.

Эти позиции важны для оценки ситуации, однако ключевые вопросы остаются предметом проверки: была ли конкуренция во время закупок, обоснованы ли цены на работы, как проверяли ресурсы подрядчиков и были ли должным образом урегулированы возможные конфликты интересов.

Речь идет не только об Иване Федорове или отдельных компаниях. От того, как государство выбирает подрядчиков, контролирует расходы и реагирует на возможные нарушения, зависит эффективность использования средств на фортификации, защиту энергетики, больницы и укрытия. Часть этих проектов финансируется при поддержке международных партнеров, поэтому прозрачность закупок имеет значение и для доверия к Украине.

Именно поэтому приведенные факты требуют не политических оценок, а четких ответов от ответственных органов. Если нарушений не было, открытые документы и объяснения заказчиков могут это подтвердить. Если же проверки установят злоупотребления, государство должно обеспечить надлежащую правовую оценку и ответственность виновных.

В центре этой истории – не персональные обвинения, а общественный интерес: чтобы средства на восстановление работали на безопасность и восстановление страны, а решения об их использовании были прозрачными, обоснованными и подотчетными.