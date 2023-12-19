Мільярди для України. Головне про дебати у США та чи буде рішення до кінця року

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації ABC Nеws, The Washington Post, The Wall Street Journal та ексклюзивні коментарі аналітика центру "Українська призма" Олександра Краєва.

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Дебати продовжуються. Але сигнали - суперечливі

Дебати між республіканцями та демократами, які мають відкрити шлях багатомільярдному пакету допомоги Україні на 2024 рік, не припиняються. На вихідних сенатори подавали протилежні сигнали. Демократи говорять про близьку угоду, ймовірно, до кінця цього тижня. Республіканці заперечують - угода буде не раніше наступного року.

Переговори поновилися після того, як республіканці в Сенаті заблокували законопроект на 110,5 млрд. доларів. Окрім іншого, він включає близько 61 млрд доларів для України. Це приблизно половина з усіх коштів, які наступного року отримають Пентагон на закупівлю танків, артилерії та інших озброєнь, зазначає The Washington Post. Республіканці готові підтримати пакет лише в тому випадку, якщо буде рішення щодо посилення контролю на кордоні з Мексикою.

Американські ЗМІ пишуть, що в особистому спілкуванні з президентом України Володимиром Зеленським сенатори та речник Палати представників Майк Джонсон (республіканець від Луїзіани) висловили розуміння щодо важкої ситуації. Але не змінили думки про те, що допомога Україні має вирішуватись у тандемі з питаннями кордону на тлі рекордних рівнів нелегальної міграції.

Видання The Washington Post називає візит Зеленського 11-12 грудня драматичним, але таким, що розчаровує. Частина республіканців досі виступає проти військової допомоги, слідуючи риториці Дональда Трампа. Днями той цитував російського диктатора Володимира Путіна, називаючи Джо Байдена "загрозою демократії", та нахвалював прем'єра Угорщини Віктора Орбана та лідера КНДР Кім Чен Ына.

Фото: зустріч Володимира Зеленського із сенаторами США (president.gov.ua)

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер так описав зустріч із Зеленським: дуже потужна, президент дав зрозуміти, що якщо отримає допомогу, то виграє війну. Сам Зеленський казав про дружні та відверті переговори, подякувавши сенаторам за консолідацію двопартійної підтримки України.

Проте лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл сумнівається в тому, що Конгрес встигне схвалити пакет до Різдва, навіть якщо угоду буде укладено найближчими днями. І закликав Байдена ще активніше включитися до переговорів щодо посилення антиімміграційної політики. Без цього, за його словами, угоди не буде.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі говорить про особисте залучення Байдена до досягнення компромісу. Минулого тижня Палата представників пішла на тритижневі різдвяні канікули, підвишуючи питання допомоги Україні в повітрі. Демократична більшість у Сенаті канікули відклала в надії домовитися з республіканцями. Щоб до кінця тижня проголосувати за пакет.

"Від нашого успіху залежить дуже багато. Ми знаємо, що світ спостерігає за нами", - додав Чак Шумер.

Аналітик центру "Українська призма" Олександр Краєв вважає, що візит Зеленського навряд чи був вирішальним, але важливим аргументом для того, щоб сенатори продовжили свою роботу.

"Ми пам'ятаємо хорошу продуктивну зустріч із Макконнеллом та Шумером. Візит Зеленського явно не був вирішальним, але зустріч із сенаторами цьому допомогла. Вийшло чітко визначити, хто і за який пакет виступає, хто і на які поступки може піти, чи можливий компроміс. І, звичайно, це питання національної безпеки, підтримки союзників та стримування стратегічних противників. Мені здається, це основна причина, чому вони вирішили піти на канікули пізніше та доопрацювати питання", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Палата представників підвішує допомогу Україні у повітрі?

Президент США Джо Байден каже про термінову необхідність допомоги Україні та Ізраїлю. Тиск на законодавців зростає, переговори тривали у вихідні, і, за словами Чака Шумера, у прикордонному питанні досягнуто значного прогресу. Він також вважав, що сторони можуть вийти на рамкову угоду та проголосувати найближчими днями.

"Після кількох тижнів глухого кута ми побачили значний прогрес і маємо скористатися цією можливістю. Тому що, можливо, у нас не буде її протягом досить тривалого часу. Нелегко досягти угоди, але треба постаратися щосили", - заявив Шумер.

Він також зазначив, що на Конгрес дивиться весь світ, зокрема Володимир Путін, який на нещодавній прес-конференції заявив про те, що миру в Україні не буде доти, доки Росія не досягне цілей так званої "спецоперації". Реагуючи на це, Джон Кірбі висловив сподівання, що республіканці чітко почули послання Путіна і не триматимуть допомогу Україні у заручниках.

Зазначимо, після зустрічі із Зеленським Байден заявив, що Путін ставить на нездатність США допомогти Україні, і конгресмени мають довести його неправоту.

"Конгрес Сполучених Штатів має діяти. Конгресу необхідно затвердити додаткове фінансування для України до того, як вони перервуться на святкові канікули, перш ніж вони подарують Путіну найбільший різдвяний подарунок, який тільки можуть", - сказав він і додав, що відсутність допомоги негативно позначиться на воєнних можливостях України та піде на користь РФ.

Фото: Джо Байден після зустрічі з Володимиром Зеленським попередив республіканців про те, що вони можуть зробити "різдвяний подарунок" Путіну (president.gov.ua)

Тим часом республіканці не готові відступити від вимог щодо кордону. Лідер сенатської меншини Мітч Макконнелл поскаржився, що демократам доводиться пояснювати, чому питання кордону в інтересах національної безпеки Америки.

"Ми не можемо вдавати, що серйозно ставимося до погроз, з якими стикається Америка та наші союзники, не виправивши зламану систему, яка дозволяє 10 000 нелегалів перетинати наш кордон за день", - додав він.

Примітно, що у середу Палата представників офіційно оформила розслідування у справі про імпічмент Байдену. Її резолюція наказує продовжити слідство, хоча досі не було представлено виразних доказів, що Байден був безпосередньо залучений і отримував вигоду від ділових операцій свого сина Хантера та брата Джеймса. Сам Байден розцінив трюк із імпічментом як ознаку того, що пріоритети Конгресу не в порядку. На його думку, замість канікул конгресмени мали зосередитися на допомозі Україні, Ізраїлю, забезпеченні правопорядку на південному кордоні та запобіганні шатдауну.

Згідно з попередніми планами, Палата представників повернеться з канікул 9 січня, і матиме близько двох тижнів на продовження фінансування роботи уряду після 19-го числа. Відповідно, навіть якщо Сенат найближчими днями схвалить пакет, конгресмени голосуватимуть уже наступного місяця. Хоча певною мірою простір для маневру залишається.

"Сенат має повноваження скликати Палату представників на термінову сесію, якщо питання стосується національної безпеки або вкрай важливе для національних інтересів США", - пояснив РБК-Україна аналітик Олександр Краєв.

Пакет до кінця року? Шанси є, але республіканці дивляться на січень

Результат дебатів поки не додає оптимізму. Як пише The Wall Street Journal, на вихідних сенаторам не вдалося досягти рамкової угоди щодо безпеки кордонів. А це, у свою чергу, знизило шанси на голосування щодо пакету для України до Різдва.

Відсутність реального прогресу говорить про труднощі, з якими зіткнулися в Сенаті, незважаючи на сигнали адміністрації Бадйєна про готовність йти на значні поступки. Багато республіканців налаштовані скептично щодо будь-якої угоди, тоді як демократи стурбовані тим, що Білий дім йде на поводу політичних опонентів.

"Нам належить опрацювати безліч питань, і є багато різних способів вирішення проблем. Ми повинні обрати той, який працює найкраще і який дозволить нам заручитися голосами обох палат та обох партій", - заявила сенаторка-демократ Кірстен Сінема (штат Арізона).

Сінема разом із демократом з Коннектикуту Крісом Мерфі та республіканцем з Оклахоми Джеймсом Ланкфордом зустрілися з міністром внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасом, щоб обговорити посилення прикордонної охорони. Підсумки зустрічі поки не деталізують, але зазначають, що переговори продовжаться.

Білий дім за підтримки переговорників-демократів заявив про готовність створити новий орган, який займатиметься висилкою нелегалів. Очікується, що це дозволить дати більше повноважень уряду у відмові прохачам притулку. На даний момент усі сторони - республіканці, демократи та адміністрація Байдена - кажуть, що деталі складно оформити на папері.

Частина законодавців наголошує, що без остаточних формулювань розмірковувати про терміни голосування зарано. І сумнівається, що подібний текст може бути складений до Різдва. У неділю Мітч Макконнел направив сенаторам-республіканцям наступного змісту: "Без тексту та достатнього часу для його розгляду це не вдасться. Є важливі питання, які все ще обговорюються, і ведеться велика технічна робота щодо складання проекту, і для правильного вирішення потрібен час".

Фото: сенатор-республіканець Ліндсі Грем каже, що угода щодо пакету для України буде не раніше січня (president.gov.ua)

Деякі республіканці кажуть: вікно можливостей на 2023 рік зачинено. Група із п'ятнадцяти сенаторів просить призначити окреме засідання республіканської фракції на 8 січня. Республіканець від штату Вайомінг Джон Баррассо оголосив, що працюватиме над плануванням такої зустрічі.

"Суть у тому, що ми відчуваємо, що нам заважають. Я не допомагатиму Україні, Тайваню чи Ізраїлю, поки ми не забезпечимо безпеку кордону… П'ять днів тому розмовляв із людьми з Білого дому. Ми навіть не наблизилися до угоди. Вона буде укладена наступного року", - додав сенатор із Південної Кароліни Ліндсі Грем.

На думку республіканців, нинішніх ініціатив Білого дому замало. Вони наполягають на відмові мігрантам у праві на притулок, якщо вони не звернулися за гуманітарним захистом у першій безпечній країні, через яку вони пройшли, наприклад, у Мексиці. А також вимагають обмежити практику умовного звільнення (вона дозволяє мігрантам легально в'їхати до США та жити у країні до розгляду своєї справи у суді). Цей захід дозволяє уряду США швидше пропускати мігрантів без візи.

Адміністрація Байдена досить широко вдавалася до такого права спочатку для евакуйованих афганців, потім для біженців з України, а зараз - для осіб, які просять притулку та заздалегідь зареєструвалися на урядових ресурсах. За офіційними даними, з 2021 року завдяки цьому до США потрапило понад 350 000 осіб.

На швидкість переговорів впливає ще й той момент, що будь-які зміни в антиімміграційній політиці можуть забезпечити як підтримку одних законодавців, так і відштовхнути інших. Для проходження більшості законів у Сенаті потрібно 60 голосів, і лише переконлива підтримка республіканців у Сенаті сприятиме позитивному голосуванню в Палаті представників.

Незважаючи на це, аналітик Олександр Краєв зберігає оптимізм, оскільки є ознаки компромісу, що намітився, як з боку Білого дому, так і серед республіканців.

"Навіть Макконнелл каже, що за багатьма позиціями побачили світло наприкінці тунелю. Справді, за класикою американської політики питання може вирішитися в останні дні року. Не варто відкидати надію. Шанс на те, що вони дійдуть згоди до кінця тижня, є. Але, звичайно, набагато більше шансів на те, що законодавці США повернуться до цієї теми в другому тижні січня. Поки що маємо те, що маємо, і сподіваємося на краще", - зазначив він у розмові з виданням.

Як таке питання про те, чи будуть мільярди для України чи ні, не стоїть і це головний позитивний момент. Проблема в тому, коли саме буде досягнуто компромісу. Поки що варіантів два - до Різдва або вже наступного місяця. А сигнали зі США залишають надію на потрібне рішення до кінця року хоча б в американському Сенаті, додав Краєв.

Коментуючи американські дебати, український посол у США Оксана Маркарова заявила, що вірить у "різдвяне диво".

"Зараз уся увага прикута до Конгресу. Ми можемо тільки молитися і сподіватися на рішучість. На те, що угода, яку вони зможуть досягти, дозволить швидко ухвалити рішення і щодо підтримки України", - зазначила вона в ефірі CBS.

Тим часом Пентагон вперше вказав точну дату, коли кошти на допомогу Україні будуть вичерпані. Повідомляється, що останні 1,07 млрд доларів на закупівлю озброєнь і техніки для поповнення запасів США замість переданих нашій країні буде виділено до 30 грудня. Після цього без рішення Конгресу про нове фінансування поставки фактично зупиняться.