Миллиарды для Украины. Главное о дебатах в США и будет ли решение до конца года

При подготовке материала использовались: публикации ABC Nеws, The Washington Post, The Wall Street Journal и эксклюзивные комментарии аналитика центра "Украинская призма" Александра Краева.

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Дебаты продолжаются. Но сигналы - противоречивы

Дебаты между республиканцами и демократами, которые должны открыть путь многомиллиардному пакету помощи Украине на 2024 год, не прекращаются. На выходных сенаторы подавали противоположные сигналы. Демократы говорят о близкой сделке, вероятно, до конца нынешней недели. Республиканцы отрицают - сделка будет не раньше следующего года.

Переговоры возобновились после того, как республиканцы в Сенате заблокировали законопроект на 110,5 млрд долларов. Кроме всего прочего, он включает около 61 млрд долларов для Украины. Это примерно половина из всех средств, которые в следующем году получит Пентагон на закупку танков, артиллерии и других вооружений, отмечает The Washington Post. Республиканцы готовы поддержать пакет только в том случае, если будет решение об ужесточении контроля на границе с Мексикой.

Американские СМИ пишут, что в личном общении с президентом Украины Владимиром Зеленским сенаторы и спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от Луизианы) выразили понимание насчет тяжелой ситуации. Но не изменили мнения о том, что помощь Украине должна решаться в тандеме с вопросами границы на фоне рекордных уровней нелегальной миграции.

Издание The Washington Post называет визит Зеленского 11-12 декабря драматичным, но разочаровывающим. Часть республиканцев до сих пор выступает против военной помощи, следуя риторике Дональда Трампа. На днях тот цитировал российского диктатора Владимира Путина, называя Джо Байдена "угрозой демократии", и нахваливал премьера Венгрии Виктора Орбана и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Фото: встреча Владимира Зеленского с сенаторами США (president.gov.ua)

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер так описал встречу с Зеленским: очень мощная, президент дал понять, что если получит помощь, то выиграет войну. Сам Зеленский говорил о дружеских и откровенных переговорах, поблагодарив сенаторов за консолидацию двухпартийной поддержки Украины.

Тем не менее лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл сомневается в том, что Конгресс успеет одобрить пакет до Рождества, даже если сделка будет заключена в ближайшие дни. И призвал Байдена еще активнее включиться в переговоры об ужесточении антииммиграционной политики. Без этого, по его словам, соглашения не будет.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби говорит о личной вовлеченности Байдена в достижение компромисса. На прошлой неделе Палата представителей ушла на трехнедельные рождественские каникулы, подвесив вопрос помощи Украине в воздухе. Демократическое большинство в Сенате каникулы отложило в надежде договориться с республиканцами. Чтобы до конца недели проголосовать за пакет.

"От нашего успеха зависит слишком многое. Мы знаем, что мир наблюдает за нами", - добавил Чак Шумер.

Аналитик центра "Украинская призма" Александр Краев считает, что визит Зеленского вряд ли был решающим, но точно важным аргументом для того, чтобы сенаторы продлили свою работу.

"Мы помним хорошую продуктивную встречу с Макконнеллом и Шумером. Визит Зеленского явно не был решающим, но встреча с сенаторами этому помогла. Получилось четко определить, кто и за какой пакет выступает, кто и на какие уступки может пойти, возможен ли компромисс. И, конечно, это вопрос национальной безопасности, поддержки союзников и сдерживания стратегических противников. Мне кажется, это основная причина, почему они решили уйти на каникулы позже и доработать вопрос", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Палата представителей подвесила помощь Украине в воздухе?

Президент США Джо Байден говорит о срочной необходимости помощи Украине и Израилю. Давление на законодателей растет, переговоры продолжались на выходных, и, по словам Чака Шумера, в пограничном вопросе достигнут значительный прогресс. Он также полагал, что стороны могут выйти на рамочное соглашение и проголосовать в ближайшие дни.

"После нескольких недель тупика мы увидели значительный прогресс и должны воспользоваться этой возможностью. Потому что, возможно, у нас не будет ее в течение довольно длительного времени. Нелегко достичь соглашения, но нужно постараться изо всех сил", - заявил Шумер.

Он также отметил, что на Конгресс смотрит весь мир, в том числе Владимир Путин, который на недавней пресс-конференции заявил о том, что мира в Украине не будет до тех пор, пока Россия не достигнет целей так называемой "спецоперации". Реагируя на это, Джон Кирби выразил надежду, что республиканцы четко услышали послание Путина и не будут удерживать помощь Украине в заложниках.

Отметим, после встречи с Зеленским Байден заявил, что Путин ставит на неспособность США помочь Украине, и конгрессмены должны доказать его неправоту.

"Конгресс Соединенных Штатов должен действовать. Конгрессу необходимо утвердить дополнительное финансирование для Украины до того, как они прервутся на праздничные каникулы, прежде чем они преподнесут Путину величайший рождественский подарок, который только могут", - сказал он и добавил, что отсутствие помощи негативно скажется на военных возможностях Украины и пойдет на пользу РФ.

Фото: Джо Байден после встречи с Владимиром Зеленским предупредил республиканцев о том, что они могут сделать "рождественский подарок" Путину (president.gov.ua)

Между тем республиканцы не готовы отступить от требований по границе. Лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл пожаловался, что демократам приходится объяснять, почему вопрос границы в интересах национальной безопасности Америки.

"Мы не можем притворяться, что серьезно относимся к угрозам, с которыми сталкивается Америка и наши союзники, не исправив сломанную систему, которая позволяет 10 000 нелегалов пересекать нашу границу за день", - добавил он.

Примечательно, что в среду Палата представителей официально оформила расследование по делу об импичменте Байдену. Ее резолюция предписывает продолжить следствие, хотя до сих пор не было представлено внятных доказательств, что Байден был непосредственно вовлечен и получал выгоду от деловых операций своего сына Хантера и брата Джеймса. Сам Байден расценил трюк с импичментом как признак того, что приоритеты Конгресса не в порядке. По его мнению, вместо каникул конгрессмены должны были сосредоточиться на помощи Украине, Израилю, обеспечении правопорядка на южной границе и предотвращении шатдауна.

Согласно предварительным планам, Палата представителей вернется с каникул 9 января, и у нее будет около двух недель на продление финансирования работы правительства после 19-го числа. Соответственно, даже если Сенат в ближайшие дни одобрит пакет, конгрессмены будут голосовать уже в следующем месяце. Хотя в некоторой мере пространство для маневра остается.

"У Сената есть полномочия созвать Палату представителей на срочную сессию, если вопрос касается национальной безопасности или крайне важен для национальных интересов США", - объяснил РБК-Украина аналитик Александр Краев.

Пакет до конца года? Шансы есть, но республиканцы смотрят на январь

Результат дебатов пока не добавляет оптимизма. Как пишет The Wall Street Journal, на выходных сенаторам не удалось достичь рамочного соглашения по безопасности границ. А это, в свою очередь, снизило шансы на голосование по пакету для Украины до Рождества.

Отсутствие реального прогресса говорит о трудностях, с которыми столкнулись в Сенате, несмотря на сигналы администрации Бадйена о готовности идти на значительные уступки. Многие республиканцы настроены скептично по поводу любой сделки, в то время как демократы обеспокоены тем, что Белый дом идет на поводу у политических оппонентов.

"Нам предстоит проработать множество вопросов, и есть много разных способов решения проблем. Мы должны выбрать тот, который работает лучше всего и который позволит нам заручиться голосами обеих палат и обеих партий", - заявила сенатор-демократ Кирстен Синема (штат Аризона).

Синема вместе с демократом из Коннектикута Крисом Мерфи и республиканцем из Оклахомы Джеймсом Ланкфордом встретились с министром внутренней безопасности Алехандро Майоркасом, чтобы обсудить ужесточение пограничной охраны. Итоги встречи пока не детализируют, но отмечают, что переговоры продолжатся.

Белый дом при поддержке переговорщиков-демократов заявил о готовности создать новый орган, который будет заниматься высылкой нелегалов. Ожидается, что это позволит дать больше полномочий правительству в отказе просителям убежища. На данный момент все стороны - республиканцы, демократы и администрация Байдена - говорят, что детали сложно оформить на бумаге.

Часть законодателей подчеркивает, что без окончательных формулировок рассуждать о сроках голосования рано. И сомневается, что подобный текст может быть составлен до Рождества. В воскресенье Митч Макконнел направил сенаторам-республиканцам следующего содержания: "Без текста и достаточного времени для его рассмотрения это не удастся. Есть важные вопросы, которые все еще обсуждаются, и ведется большая техническая работа по составлению проекта, и для правильного решения потребуется время".

Фото: сенатор-республиканец Линдси Грэм говорит, что сделка по пакету для Украины будет не раньше января (president.gov.ua)

Некоторые республиканцы говорят: окно возможностей на 2023 год закрыто. Группа из пятнадцати сенаторов просит назначить отдельное заседание республиканской фракции на 8 января. Республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо объявил, что будет работать над планированием такой встречи.

"Суть в том, что мы чувствуем, что нам мешают. Я не буду помогать Украине, Тайваню или Израилю, пока мы не обеспечим безопасность границы… Пять дней назад разговаривал с людьми из Белого дома. Мы даже не приблизились к сделке. Она будет заключена в следующем году", - добавил сенатор из Южной Каролины Линдси Грэм.

По мнению республиканцев, нынешних инициатив Белого дома не достаточно. Они настаивают на отказе мигрантам в праве на убежище, если они не обратились за гуманитарной защитой в первой безопасной стране, через которую они прошли, например, в Мексике. А также требуют ограничить практику условного освобождения (она позволяет мигрантам легально въехать в США и жить в стране до рассмотрения своего дела в суде). Эта мера позволяет правительству США быстрее пропускать мигрантов без визы.

Администрация Байдена довольно широко прибегала к такому праву сначала для эвакуированных афганцев, затем для беженцев из Украины, а сейчас - для лиц, которые просят убежище и заранее зарегистрировались на правительственных ресурсах. По официальным данным, с 2021 года благодаря этому в США попали более 350 000 человек.

На скорость переговоров влияет еще и тот момент, что любые изменения в антииммиграционной политике могут как обеспечить поддержку одних законодателей, так и оттолкнуть других. Для прохождения большинства законов в Сенате требуется 60 голосов, и только убедительная поддержка республиканцев в Сенате поспособствует позитивному голосованию в Палате представителей.

Несмотря на это, аналитик Александр Краев сохраняет оптимизм, поскольку есть признаки наметившегося компромисса как со стороны Белого дома, так и среди республиканцев.

"Даже Макконнелл говорит, что по многим позициям увидели свет в конце тоннеля. Действительно, по классике американской политики вопрос может решиться в последние дни года. Не стоит отбрасывать надежду. Шанс на то, что они придут к соглашению до конца недели, есть. Но, конечно, гораздо больше шансов на то, что законодатели США вернутся к этой теме во второй неделе января. Пока же имеем то, что имеем, и надеемся на лучшее", - отметил он в беседе с изданием.

Как таковой вопрос о том, будут миллиарды для Украины или нет, не стоит и это главный положительный момент. Проблема в том, когда именно будет достигнут компромисс. Пока вариантов два - до Рождества или уже в следующем месяце. А сигналы из США оставляют надежду на нужное решение до конца года хотя бы в американском Сенате, добавил Краев.

Комментируя американские дебаты, украинский посол в США Оксана Маркарова заявила, что верит в "рождественское чудо".

"Сейчас все внимание приковано к Конгрессу. Мы можем только молиться и надеяться на решимость. На то, что соглашение, которого они смогут достичь, позволит быстро принять решения и по поддержке Украины", - отметила она в эфире CBS.

Тем временем Пентагон впервые указал точную дату, когда имеющиеся средства на помощь Украине будут исчерпаны. Сообщается, что последние 1,07 млрд долларов на закупку вооружений и техники для пополнения запасов США взамен переданных нашей стране будут выделены до 30 декабря. После этого без решения Конгресса о новом финансировании поставки фактически остановятся.