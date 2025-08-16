Мільярди гривень. Стало відомо, скільки держава заборгувала пільговикам Чорнобиля

Скільки винна держава

У Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності розповіли, що станом на 1 червня 2025 року загальна заборгованість за судовими рішеннями з пенсійних виплат становить 83,6 млрд гривень, з них 17,6 млрд - борг чорнобильцям. У Мінсоцполітики зазначають, що виплати здійснюють у межах бюджетних призначень, а їхнє виконання повністю залежить від фінансових ресурсів державного бюджету.

На 2025 рік у бюджеті закладено понад 2 млрд гривень для чорнобильців, але фактична потреба - майже 3,7 млрд гривень. Через війну можливості збільшувати пільги та компенсації обмежені, а значна частина соцвитрат фінансується за рахунок міжнародних партнерів, зокрема Світового банку.

"Схеми" та нові чорнобильці

Поки держава затримує виплати, частина громадян отримує пільги через суди - іноді й ті, хто фактично ніколи не проживав у забруднених зонах. За даними Рахункової палати, траплялися випадки, коли в одному будинку були прописані десятки людей, які ніколи там не жили.

Вже під час великої війни у Чорнобильській зоні "оселилися" 125 тисяч українців. Їхнє утримання обходиться державі у 15 млрд гривень на рік. Чимало з них отримали статус чорнобильця вже після 2022 року.

Протести та чутливе питання

Спроби врегулювати систему виплат нерідко наштовхувалися на протести. Місцеві мешканці перекривали дороги, щоб зберегти пільги, а депутати уникали непопулярних рішень. Експерти наголошують: борги за такими виплатами накопичувалися десятиліттями, і зараз вони сягнули мільярдів гривень.