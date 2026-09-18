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Мільярди євро на зброю: ЄС готує масштабні оборонні проєкти з Україною

16:19 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Мільярди євро на зброю: ЄС готує масштабні оборонні проєкти з Україною Фото: Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
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Євросоюз може спрямувати 10 млрд євро невикористаних коштів програми SAFE на спільні оборонні проєкти з Україною.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Єврокомісії Балаш Уйварі на брифінгу в Брюсселі.

За його словами, оцінка залишкових ресурсів у межах програми є попередньою, однак ідеться про суттєву фінансову підтримку.

"Наразі ми можемо розраховувати щонайменше на 10 мільярдів євро. Це мінімальна сума, яку ми маємо на цей момент", - наголосив Уйварі.

Остаточна сума доступних коштів залежатиме від фінального оформлення останніх кредитів у межах SAFE. Зокрема, на підсумковий обсяг вплине остаточне врегулювання ситуації з угорським планом.

Механізм залучення українських компаній

Україна не отримуватиме ці фінансові ресурси у вигляді прямого кредиту. Робота відбуватиметься за стандартною логікою програми SAFE: кредитні зобов'язання беруть на себе країни-члени Євросоюзу, але українські компанії оборонного сектору отримують право брати участь у спільних закупівлях та виробничих проєктах.

"Україна була повністю залучена від самого початку. Ми говоримо про кредити, які мають брати наші держави-члени, але українські компанії, звичайно, повністю залучені і можуть отримати від цього вигоду", - пояснив речник Єврокомісії.

Саме з цих залишкових коштів Європейська комісія планує фінансувати нові спільні оборонні ініціативи за участю українського бізнесу.

Нагадаємо, Польща стала однією з країн ЄС, яких здивувала заява голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн щодо наміру спрямувати невикористані кошти оборонної програми SAFE на спільні проєкти з Україною.

Варшава розраховувала використати ці кошти для фінансування власних оборонних програм. За словами дипломата в Брюсселі, жодних попередніх консультацій із державами-членами щодо цього рішення не було.

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